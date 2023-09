Ap går løs på oppvasken etter valget

NTB

Landsstyret i Arbeiderpartiet får mandag si sin ærlige mening om hva som gikk galt med årets valg. Og hva som må gjøres for å snu nedturen i 2025.

Krise eller ikke krise? Partisekretær Kjersti Stenseng vil fortsatt ikke ta ordet i sin munn.

– Vi må erkjenne alvoret, men det blir ikke bedre om vi går i krisemodus, sier hun til NTB.

Nå får hun, partileder Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen høre hva organisasjonen mener. Mandagens landsstyremøte er første gang representanter for hele partiet over hele landet er samlet etter valget 11. september.

Da endte partiet opp med 21,6 prosent av stemmene. Resultatet er historisk. I 99 år har Arbeiderpartiet vært landets største, men nå er det Høyre som kan smykke seg med denne tittelen.

«Kritisk dårlig»

En av Stensengs forgjengere som partisekretær, Martin Kolberg, er ikke i tvil om hva de står oppe i: Partiet er i krise, sa han til NRK fredag.

– Graden av erkjennelse av alvoret er ganske lik om du spør meg eller Martin eller Jonas eller andre. Jeg synes det er et kritisk dårlig valgresultat, og det er alvorlig, sier Stenseng.

Landsstyremøtet mandag er en start på evalueringen partiet nå har lagt opp til. Både kommunelag, fylkeslag, kandidater, medlemmer og velgere skal høres i en prosess som skal pågå fram til november-desember, opplyser partisekretæren.

– Det viktige er at landsstyret får mulighet til å si sitt om sine erfaringer, de politiske sakene, kampanjen, sier hun.

Hun er forberedt på at det kan komme mye kritikk av partiet sentralt og rikspolitikerne, som bidro med en rekke habilitetsskandaler i løpet av sommeren før valget. Noen mener Støre og regjeringens politikk ikke har hjulpet dem i valgkampen. Snarere tvert imot.

– Det er så massiv misnøye med regjeringens politikk at det overskygger det lokale, var dommen fra tidligere Porsgrunn-ordfører Robin Kåss.

Forkaster politikken

Han og Hedda Foss Five, som tapte ordførerkampen i Skien, kalte i VG valget en katastrofe for Ap i Grenlands-området.

– Det vi ønsker, er en mer dyptgående gjennomgang av den politikken vi har ført. Det er den folk ikke responderer positivt på – de vil ikke ha den, og de synes Ap og regjeringen leverer for dårlig, sa Five etter valget.

Tidligere Ap-topp og Tana-ordfører Helga Pedersen mener regjeringens omstridte beslutning om å elektrifisere Melkøya er en årsak til det dårlige resultatet.

Se framover

Støre innleder landsstyremøtet med en tale klokka 11.15. Der vil han se tilbake på den lange valgkampen og valget og fortelle om evalueringsprosessen, som sentralstyret og partikontoret har hånd om. Dessuten skal partiet straks i gang med å snekre partiprogram for valget i 2025. Da må de finne ut hvilke politikkendringer som skal til for at flere velgere vil stemme på dem.

Hvorvidt det også blir en diskusjon om strategiske veivalg, hvilke partier de vil samarbeide med i regjering, er opp til landsstyremedlemmene selv.

Den gamle partinestoren Kolberg er ikke i tvil: SV må inn i regjeringen.

– Det handler om en skjebnestund for norsk venstreside – og dermed om hvordan landet vårt skal se ut de neste tiårene, mener han.