Høyre fnyser av Erna Solberg-anklagene: – Det er så langt ute

Torsdag deltok Erna Solberg i det ene intervjuet etter det andre. Siden har det dukket opp flere teorier i sosiale medier.

Det er mange som har hengt seg opp i at Erna Solberg hadde en tåre i øyekroken gjennom flere av torsdagens intervjuer, og flere har påpekt at dette dreier seg om et sminketriks fra Høyres side.

Konspirasjonsteoriene har nådd fram til Høyre-leiren også.

Til TV 2 bekrefter Høyres pressesjef, Cato Husabø Fossen, at han har sett teoriene enkelte har fremført i sosiale medier om at tårene er falske.

– Det er så langt ute at vi ikke kan bruke energi på å forholde oss til det, sier han til nyhetskanalen.

Ifølge pressesjefen dreier det seg ikke om noe annet enn ekte tårer.

– Veldig mange av spørsmålene Erna måtte svare på, berørte ting det ikke nødvendigvis er bare enkelt å snakke om.

Video: Erna Solberg snakket ut en uke etter aksje-skandalen

Erna Solberg snakket ut en uke etter aksje-skandalen

Fikk reaksjoner

Torsdag kveld var Erna Solberg eneste gjest i «Debatten» på NRK. I 40 minutter måtte hun svare på spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om aksjeskandalen som har skapt store overskrifter den siste uken.

MDG-politiker Eivind Trædal reagerte på intervjuet.

– Det fremsto litt mer som Anne Lindmo enn som Fredrik Solvang. Intervjuet var oppsiktsvekkende koselig, sa han til VG.

Videre omtaler Trædal stilen til programleder Solvang som «pusete».

Klagestorm

Fredag ettermiddag hadde det kommet inn 150 klager til Kringkastingsrådet etter intervjuet.

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK sier til Kampanje at han ikke er enig i at intervjuet var for «pusete».

– Men det hadde en inngang som skilte seg fra de mange intervjuene både vi og andre medier hadde gjort gjennom hele dagen. Det var også en bevisst strategi, sier han til Kampanje.