Høyre vil danne byråd med Sp og Frp i Bergen

NTB

Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer sier at hun vil danne byråd i Bergen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Hun bekrefter til Bergensavisen at Bergenslisten ikke blir en del av byrådet.

Det sier hun etter at Høyre fredag hadde samtaler med Frp, Sp, INP, Bergenslisten og Pensjonistpartiet, som alle ønsker en omkamp om bybanetraseen langs Bryggen.

– Samtalene har vært konstruktive, og vi vil lage en samarbeidsavtale med alle partiene, sier Meyer.

Snudde i Bybanen-saken

Under valgkampen svarte Meyer «ja» på at hun garanterte at hennes parti ikke ville ta en omkamp om Bryggen-traseen, ifølge NRK.

Torsdag snudde hun og Høyre i denne saken og brøt forhandlingene med Venstre og KrF.

– Høyre er et styringsparti og vil styre. Vi prøvde å komme fram til en avtale som ikke innebar omkamp om Bybanen, men slik den parlamentariske situasjonen er, var ikke det mulig, sier Høyre-kandidaten.

Tunnelpartiene

Fylkespolitikere i Vestland er bekymret for om Høyre snur i bybanespørsmålet og advarer om ny utredning. Foto: Marianne Løvland / NTB

Partiene som nå møter Høyre, er også kjent som «tunnelpartiene» siden de ønsker at Bybanen til Åsane skal gå i tunnel gjennom sentrum.

Det har vært mye fram og tilbake i mange år, men i vår landet byrådet på at Bybanen til Åsane skal gå over Bryggen.

Etter at Bergen Høyre snudde i denne saken torsdag, ba Monica Mæland (H), leder for næringsrådet, Meyer fredag om ikke å legge opp til omkamp om bybanetraseen langs Bryggen.

– Blir krevende

Fredag møttes også det ferske fylkestinget i Vestland om saken. De frykter for hele Bybanen-prosjektet hvis det sås ytterligere tvil om det. Fylkestinget påpeker at fylkeskommunen allerede sitter på en stor byggherre­organisasjon som har i oppgave å bygge Bybanen.

– Fylkeskommunen vil ha noe å si. Jeg vil tro staten også vil melde seg på. Får vi en utsettelse, så klarer vi ikke å holde på den. Det kommer også til å bli krevende å bygge opp en ny, sier Aleksander Øren Heen, gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget, til Bergens Tidende.

Marte Hammer, som er gruppeleder for SV i fylkestinget, påpeker at tunnelutredningen som ble gjennomført for to år siden, viste at det alternativet har enda større utfordringer.