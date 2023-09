Fylkespolitikere i Vestland advarer mot bybane-utredning i Bergen

Fylkespolitikere i Vestland er bekymret for om Høyre snur i bybanespørsmålet og advarer om ny utredning. Foto: Marianne Løvland / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter at Høyre torsdag snudde og åpnet for nye forhandlinger om Bybanen i Bergen, advarer de rødgrønne i Vestland fylkesting mot å utrede et nytt alternativ.