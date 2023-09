NTB

Et «større antall» PC-er er stjålet fra Nærings- og fiskeridepartementet. Tyveriet er politianmeldt.

Det bekrefter fungerende ekspedisjonssjef Knut Løkstad i administrasjonsavdelingen i departementet til Dagbladet.

– Saken er til behandling i rettsapparatet, og vi kan derfor ikke kommentere dette, sier han.

Det er ennå ikke kjent hvor mange PC-er som er stjålet, utover at det oppgis å være et «større antall». Når tyveriet fant sted, er heller ikke kjent.

Departementene leier som regel PC-er gjennom Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

De sier til avisen at de er kjent med saken, men vil ikke komme med mer informasjon.

Svarer ikke på spørsmål

NTB har stilt departementet spørsmål om når tyveriet fant sted, hva de tenker om sikkerheten ved departementet når noe slikt kan skje, om det er fare for at sensitiv informasjon kan ha bli lekket fra departementet som følge av dette, samt hvordan de vil ettergå rutinene for at dette ikke skal kunne skje igjen.

Løkstad bekrefter at de har anmeldt tyveriet. Utover dette viser han igjen til at saken er til behandling i rettsapparatet, og at han derfor ikke kan kommentere saken.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet: Andre må svare

Fagdirektør Andreas Skjøld-Lorange skriver i en epost til NTB at det er politiet som må svare for etterforskningen av denne saken.

– Når det gjelder de sikkerhetsmessige spørsmålene må du kontakte departementet eller DSS.

DSS vil heller ikke svare på spørsmål om saken til NTB og henviser til departementets svar om at saken er til behandling i rettsvesenet.

NTB har kontaktet Oslo politidistrikt for å høre om de kjenner til saken, men har foreløpig ikke fått svar.

Ifølge Dagbladet har Nærings- og fiskeridepartementet rundt 350 ansatte.