SV vil undersøke aksjeeierskapene til alle Solbergs statsråder og deres ektefeller

SV-leder Kirsti Bergstø vil ha «alt opp i dagen» og foreslår nå at kontrollkomiteen på Stortinget ber om informasjon rundt aksjeeierskapene til alle som var statsråd under Erna Solberg, samt ektefellene deres. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

SV ber kontrollkomiteen om å sende brev til samtlige tidligere statsråder i Erna Solbergs regjeringer for å ta rede på deres og ektefellenes aksjeforhold.

– Alt må opp i dagen. I tillegg til å undersøke Erna Solbergs inhabilitet mener vi kontrollkomiteen må finne ut om det har vært flere i hennes regjering som har problematiske aksjeporteføljer, sa SV-leder Kirsti Bergstø da hun talte til partiets landsstyremøte fredag.

– Det er bare én måte å finne ut av dette på, og det er å spørre dem selv. SV vil foreslå i kontrollkomiteen at det sendes brev til samtlige tidligere statsråder fra Solbergs periode, hvor de inviteres til å dele informasjon om sine og ektefellers aksjeeierskap, sa hun.

SV-lederen medga at det hun foreslår vil være et uvanlig grep, men framholder at det er nødvendig for å rydde opp når tilliten til det politiske systemet står på spill.

– Nye regler for framtiden kan bare være én del av dette, vi må også være sikker på at det ikke er noe mer som må ryddes fra fortiden, sa hun.

Samrøre, ikke samliv

Bergstø poengterte i talen at de mer enn 3600 aksjehandlene til Sindre Finnes, ektemannen til Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg, kan bli gjenstand for etterforskning av Økokrim. Men det er ikke Økokrim som bestemmer hvem som skal bli statsråd eller statsministerkandidat, poengterte hun.

Det er spørsmål som handler om tillit og ansvar, mener Bergstø. Hun krever svar på i hvilken grad og i hvor stort omfang Solberg har tatt beslutninger som statsminister og samtidig vært inhabil.

– Folk må vite om landets statsminister har tatt avgjørelser hun ikke burde vært med på å ta, fordi det kan ha hatt direkte betydning for privatøkonomien hennes, sa Bergstø.

Hun mener er lett å ha sympati med Solberg, som gjennom lengre tid tilsynelatende er blitt ført bak lyset av sin egen ektemann. Men aksjesaken handler ikke om samliv, den handler om samrøre, framholdt hun.

– Det er forskjell på skyld og ansvar. Og hvor viktig det er å skille på det. For det som skjer på en statsministers vakt, det har statsministeren ansvar for, sa SV-lederen.

Venstre og KrF har kartlagt

Totalt var seks Venstre-politikere inne som statsråder i løpet av Erna Solbergs åtte år som statsminister, mens fire fra KrF var innom regjeringskontorene. Ingen av dem handlet med aksjer mens de var i regjering, opplyser de selv.

NTB har også spurt alle Høyre og Frps tidligere statsråder om aksjehandel, men ikke alle har svart på eposten.

Blant de tidligere Venstre-statsrådene svarer Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Raja alle til NTB at verken de eller eventuelle partnere har handlet med aksjer.

E24 har tidligere skrevet at Iselin Nybø (V), som blant annet var næringsminister, eide 50 aksjer i Equinor gjennom hele perioden hun var statsråd. Hun opplyser at samboeren har hatt noen av sparepengene i aksjer.

– Det er snakk om beskjedne poster i store selskaper. Totalt investerte han cirka 35.000 kroner i seks ulike selskaper, sier Nybø til NTB.

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein sier til Dagsavisen at ingen av partiets tidligere statsråder eller ektefeller har handlet med aksjer i perioden de var en del av regjeringen.

Økokrim: Ferdig i høst

Økokrim skisserer overfor NTB fredag at det vil ta «minimum noen uker» uker før en beslutning om hvorvidt det skal åpnes etterforskning blir tatt. Vurderingen skal ferdigstilles i løpet av høsten.

En sentral vurdering er om Finnes kan ha gjennomført handler basert på innsideinformasjon, noe hans advokat avviser.

– Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut fra det som er rapportert i mediene, ingen indikasjoner på at noen av Finnes' aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, skrev advokat Thomas Skjelbred i en pressemelding torsdag.

Erna Solberg sa i et intervju med NRK torsdag at hun ikke har gitt ham innsideinformasjon, men understreket at hun er usikker på om ektemannen likevel kan ha fått informasjon han ikke skulle hatt.