Sp-topp: Tror ikke et regjeringssamarbeid med SV vil bringe velgerne tilbake

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad tror ikke et regjeringssamarbeid med SV vil øke sjansene for at det ikke blir en borgerlig regjering etter neste stortingsvalg. Her er hun med partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Aps Martin Kolberg mener SV bør inn i regjeringen. Sps parlamentariske leder Marit Arnstad tror ikke et SV-samarbeid vil øke sjansen for valgseier i 2025.

– Velgerne gikk til høyre ved dette valget. Jeg har vanskelig for å se at et regjeringssamarbeid som trekkes mot venstre, skulle bringe disse velgerne tilbake, sier Marit Arnstad til NTB.

I et debattinnlegg publisert hos NRK fredag morgen ber Ap-nestor Martin Kolberg Arbeiderpartiet om å invitere SV inn i regjeringen, etter at høyresiden vant kommunevalget.

«I møte med en så sterk høyreside – med et sterkt og selvsikkert Fremskrittsparti – som vi nå ser konturene av – håper jeg at mine venner i Senterpartiet ikke vil stille seg i veien for en flertallsregjering hvor SV er med.» skriver Kolberg.

På spørsmål om Sp er åpne for at SV kan gå inn i regjering før stortingsvalget i 2025, svarer Arnstad:

– Sp gikk til valg på et regjeringssamarbeid med Sp og Ap. SV på sin side valgte å forlate Hurdalsforhandlingene. Sp er godt fornøyd med dagens regjeringskonstellasjon.

Hun sier at hun opplever SV som et konstruktivt parti som Sp over tid har samarbeidet godt med i Stortinget.

– Sp har et godt og avklart forhold til SV. Vi er to partier med sammenfall i en del synspunkter, men vi står også ganske langt fra hverandre i en del spørsmål, sier Arnstad.