John Christian Elden deler bilde med Sindre Finnes

– Tid for refleksjoner og ivaretakelse, skriver advokaten.

Torsdag har advokat John Christian Elden publisert et bilde med Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, på Facebook. Finnes sin PR-rådgiver Geir Håkonsund er også med på bildet.

– Ut på en spasertur og klarne tankene er ofte et godt råd alene! Tid for refleksjoner og ivaretakelse. God kveld, skriver Elden.

Finnes’ advokat Thomas Skjelbred jobber ved Elden Advokatfirma. Elden bekreftet tirsdag til VG at han har bistått Finnes med den mye omtalte aksjeskandalen.

Dette er Finnes-saken Fredag formiddag fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler. Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), sa Solberg under pressekonferansen. Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK. Totalt har Finnes hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden. Søndag ble det kjent at Erna Solberg fikk en liste fra avisen E24 med 22 aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort. Søndag avviste Statsministerens kontor (SMK) en ordning som Solberg foreslo fredag, og at hvis hun blir statsminister igjen, så skal SMK sikres fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer. Mandag kom det frem at Sindre Finnes hadde satset på børsnedgang, dagen før regjeringen Solberg varslet nye corona-innstramminger. Flere eksperter har gått ut og sagt at Erna Solberg umulig kan bli statsminister igjen om Solberg ikke skiller seg fra Finnes. Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken. Aksjekjøpene til Fines inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående habilitetssak. Tirsdag la Høyre frem sin tidslinje i Finnes-saken Kilder: NTB, NRK, ABC Nyheter med flere

1,8 millioner

Saken sprakk sist fredag da Erna Solberg holdt en pressekonferanse. Da ble det klart at Finnes har drevet omfattende aksjekjøp mens hun var statsminister fra 2013 til 2021. Solberg har vedgått at det har gjort henne inhabil i flere saker.

Det har vært tøffe tak for Erna Solberg etter at stadig mer av ektemannens aksjehandler er blitt kjent. Men enn så lenge blir hun sittende som Høyre-leder. Les mer Lukk

Hun har tidligere anslått at ektemannen har tjent 1,8 millioner på kjøp og salg av aksjer mens hun var statsminister. De to har felles økonomi. Det vil si at Solberg har hatt oversikt over utviklingen i ektemannens formue gjennom sin skattemelding.

Hele torsdagen satt Solberg i intervjuer med ulike medier på Høyres hus. Hun varslet ikke sin avgang som partiets leder eller at hun gir opp planen om å stille som statsministerkandidat i 2025, men sier det er opp til partiet å avgjøre om det har tillit til henne.

– Vanskelig å holde skjult

Erna Solberg sa hun og ektemannen Sindre Finnes har brukt noen dager sammen for å finne fotfeste.

– Så vil tiden vise om vi klarer å bygge opp et samliv framover, sa Solberg til NRK.

Videre sa hun at det har vært en vanskelig tid både for henne og ektemannen.

– Han har båret på noe som har vært vanskelig å holde skjult.