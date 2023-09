Sindre Finnes: Forståelse for at media stiller spørsmål om ekteskapet

– For alle andre mennesker må det kunne anses å tilhøre privatlivet mellom to ektefeller.

Flere stemmer i samfunnsdebatten har vært tydelige på at Erna Solberg ikke kan bli statsminister i Norge igjen fra 2025, som hun har ambisjon om, om hun ikke skiller seg fra ektemannen Sindre Finnes.

– Ektemannen har vist så dårlig dømmekraft at han per definisjon er en sikkerhetsrisiko dersom kona igjen blir statsminister, har kommentator og dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter, uttalt til ABC Nyheter.

Og:

– Det er ikke første gang en kvinne må velge mellom familien og karrieren.

Dette er Finnes-saken Fredag formiddag fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler. Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), sa Solberg under pressekonferansen. Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK. Totalt har Finnes hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden. Søndag ble det kjent at Erna Solberg fikk en liste fra avisen E24 med 22 aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort. Søndag avviste Statsministerens kontor (SMK) en ordning som Solberg foreslo fredag, og at hvis hun blir statsminister igjen, så skal SMK sikres fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer. Mandag kom det frem at Sindre Finnes hadde satset på børsnedgang, dagen før regjeringen Solberg varslet nye corona-innstramminger. Flere eksperter har gått ut og sagt at Erna Solberg umulig kan bli statsminister igjen om Solberg ikke skiller seg fra Finnes. Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken. Aksjekjøpene til Fines inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående habilitetssak. Tirsdag la Høyre frem sin tidslinje i Finnes-saken Kilder: NTB, NRK, ABC Nyheter med flere

Finnes forstår spørsmålsstillingen



ABC Nyheter har stilt Sindre Finnes følgende spørsmål:

– Flere eksperter og kommentatorer har ment at det er umulig for Erna Solberg å bli statsminister i Norge igjen om dere to fortsatt er gift. Er det et perspektiv du også har med deg når du skal bestemme hvordan du håndterer denne saken?



– Forstår du at det finnes meninger om dette, selv om et ekteskap i utgangspunktet er et høyst privat anliggende?

Finnes' advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma svarer følgende på vegne av sin klient.

– Finnes har forståelse for at media stiller spørsmål til hans ektefelle om forhold som for alle andre mennesker må kunne anses å tilhøre privatlivet mellom to ektefeller. Finnes selv ønsker ikke å bidra i en slik offentlig diskusjon.

Solberg: – Tiden vil vise

Torsdag snakket Erna Solberg for første gang om saken siden pressekonferansen hun holdt sist fredag.

Høyre-lederen sa til NRK at hun har brukt noen dager med Sindre for å «finne fotfeste».

– Tiden vil vise om vi klarer å bygge opp et godt samliv framover, fortalte hun.

– Jeg tror alle skjønner at det både har vært en vanskelig tid for Sindre og en vanskelig tid for meg. Og så har jeg skjønt at det har vært vanskelig for Sindre lenge – fordi han har båret på noe som har vært krevende å holde skjult.

Erna Solberg og Sindre Finnes har vært gift siden 1996 og har to barn som er i midten av tjueårene.