Regjeringen foreslår lovendring – vil sikre folkeavstemning om kommunedeling på Sørlandet

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) får trolig viljen sin om folkeavstemning om kommunedeling i Søgne og Songdalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Regjeringen la torsdag fram et lovforslag som vil sikre folkeavstemning i Søgne og Songdalen, slik at de to tidligere kommunene igjen kan bli selvstendige.