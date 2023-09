Erna Solberg snakker ut: Trekker seg ikke nå

Høyreleder Erna Solberg sier hun ikke trekker seg nå. Men at hun har ansvaret.

– Opplevelsen av at pariet og våre velgere har tillit til meg. For meg er det det mest avgjørende, sier Erna Solberg til VG.

– Jeg har alltid som politiker vært opptatt av at du aldri skal fatte slike store avgjørelser i vanskelige perioder.

Dette er Finnes-saken Fredag formiddag fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler. Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), sa Solberg under pressekonferansen. Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK. Totalt har Finnes hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden. Søndag ble det kjent at Erna Solberg fikk en liste fra avisen E24 med 22 aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort. Søndag avviste Statsministerens kontor (SMK) en ordning som Solberg foreslo fredag, og at hvis hun blir statsminister igjen, så skal SMK sikres fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer. Mandag kom det frem at Sindre Finnes hadde satset på børsnedgang, dagen før regjeringen Solberg varslet nye corona-innstramminger. Flere eksperter har gått ut og sagt at Erna Solberg umulig kan bli statsminister igjen om Solberg ikke skiller seg fra Finnes. Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken. Aksjekjøpene til Fines inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående habilitetssak. Tirsdag la Høyre frem sin tidslinje i Finnes-saken Kilder: NTB, NRK, ABC Nyheter med flere

Erna Solberg sier det er opp til Høyre å bestemme om hun får fortsette som Høyre-leder og partiets statsministerkandidat.

– Ingen grunn til å være partileder hvis ikke de som stemmer Høyre ikke har tillitt til meg.

– Det er klart jeg har brutt tillit, sier hun.



– Jeg har ansvar



Samtidig sier hun til E24 at hun har ansvar.

– Jeg har ansvar for at jeg ikke sjekket bedre på min mann. Det er jeg som er ansvarlig for om jeg er habil eller ikke habil, sier Solberg.

Hun avviser at hun har drevet ansvarsfraskrivelse ved å skylde alt på ektemannen for situasjonen de står i.

Høyre-leder Erna Solberg (H) avviser at hun fraskriver seg ansvar og skyver det over på ektemannen Sindre Finnes.

– Det er ikke en ansvarsfraskrivelse. Jeg mener veldig tydelig at jeg har ansvar, og så har jeg forklart hvorfor: Jeg trodde jeg hadde oppfylt mitt ansvar. Jeg hadde ikke grunnlag for å tro at Sindre lurte meg, sier Solberg til E24.

Men, sier hun til NRK:

– Jeg burde ha mistrodd min mann. Jeg burde ha sjekket bedre.

Finnes i statsministerboligen?



Høyre-lederen vet ikke om ektemannen Sindre Finnes kan flytte inn igjen i statsministerboligen dersom hun blir valgt til landets leder i 2025.

– Det er spørsmål som er for langt fram i tid til å svare godt på. Mye vann skal renne før den tid, sier hun.

Videre sier hun at hun og ektemannen har brukt noen dager sammen for å finne fotfeste.

– Så vil tiden vise om vi klarer å bygge opp et samliv framover, sier Solberg til NRK.

Solberg mener det var nødvendig å forklare at det «faktisk var gjort nesten bevisste forsøk på å skjule at det var store aksjeendringer innenfor et år» da Høyre la fram informasjon om saken.

Erna Solberg har ikke uttalt seg til pressen siden fredag i forrige uke – bortsett fra en kort kommentar til TV 2 onsdag – da hun fortalte offentligheten om at ektemannen Sindre Finnes hadde vært uærlig om aksjeaktiviteten sin, og i realiteten hadde handlet massivt med aksjer, også kortsiktig, i løpet av de åtte årene Solberg var statsminister frem til 2021.

Sindre Finnes gjennomførte over 3600 aksjehandler mens hun var statsminister.