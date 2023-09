Skien får ordfører fra Høyre

NTB

Marius Roheim Aarvold fra Høyre blir ordfører i Skien. Det er klart etter at Høyre, Frp, KrF og Venstre onsdag ble enige om en samarbeidsavtale.

Jørn Inge Næss (Frp) blir varaordfører, skriver Varden og Telemarksavisa onsdag kveld.

– Vi mener velgerne har gitt et tydelig signal om at de ønsket et skifte i byen, og det har vi tatt på alvor. Derfor har vi brukt god tid på å forhandle fram gode politiske løsninger for Skien, sier Aarvold i en pressemelding.

Partiene har sikret et flertall sammen med INP under konstitueringen av bystyret.