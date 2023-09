Klimapartiene mener regjeringen kan takke seg selv for FN-fiasko

Statsminister Jonas Gahr Støre, klimaminister Espen Barth Eide og resten av den norske delegasjonen til FNs høynivåuke har dratt på en fest de ikke er invitert til, mener MDG. Sammen med de andre klimapartiene på Stortinget mener MDG at regjeringen kan takke seg selv for ikke å ha fått taletid på klimatoppmøtet. Foto: Pontus Höök / NTB

NTB

Med regjeringens klimapolitikk, var det ikke annet å vente enn at Norge ikke slipper til på talerstolen under FNs høynivåuke, mener flere klimapartiene.

– Det burde ikke komme som noen overraskelse at Norge ikke får snakke under klimatoppmøtet. Regjeringen har ingen nye store viktige klimatiltak å komme med. Hadde de hørt på SV i budsjettforhandlingene, og stanset oljeboring i sårbare havområder, kunne de nok også fått snakke i FN, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken for SV til NTB.

Han er en av flere kritikere som mener regjeringen bør gå i seg selv etter å ha blitt utelatt fra talerlista på FNs klimatoppmøte under FNs høynivåuke som går av stabelen i New York denne uka. Generalsekretær António Guterres har vært tydelig på at bare «troverdige initiativtakere og handlingsklare land» blir ønsket velkommen til klimatoppmøtet.

Kina og USA, verdens to største utslippsnasjoner, har ikke fått tildelt taletid. Det har heller ikke Norge, noe som er et tydelig signal om hvordan norsk klimapolitikk blir oppfattet, mener klimapartiene på Stortinget.

– Jeg forstår godt Guterres som ikke gir Støre taletid på FNs høynivåuke. Det er ingen grunn til å slippe til enda statsminister som snakker alvorlig om klimaendringer uten å følge dette opp med noe konkret handling, sier Ola Elvestuen, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Venstre.

Eide: Skulle gjerne snakket

NTB har forsøkt å få klima- og miljøminister Espen Barth Eides (Ap) kommentarer, uten så langt å ha lyktes.

Regjeringen selv omtaler høynivåuka som «verdens største og viktigste politiske møteplass» i sin første rapport fra New York, men nevner ikke det faktum at Norge ikke får taletid på klimatoppmøtet. Danmark, Island, Brasil og Pakistan har på sin side sluppet gjennom nåløyet.

Eide påpeker overfor NRK at Norge framover blant annet vil bidra aktivt til at verden skal bli enige om en langsiktig global plan for overgangen til et utslippsfritt energisystem. Norge er dessuten en av de største bidragsyterne i verden til det internasjonale regnskogarbeidet, poengterer han.

– Alt dette skulle vi gjerne snakket om, men vi er ikke blant den firedelen av de 193 medlemslandene som taler på møtet. Uavhengig av det vil vi delta på møtet med stor interesse, sier Eide.

Han var onsdag vert for lanseringen av en nordisk rapport som viser at en internasjonal avtale med globale regler for plast kan redusere plastforurensning med 90 prosent innen 2040 og deltok på åpningen av bærekraftmål-toppmøtet. Norge har spilt en viktig rolle i forhandlingene om den politiske erklæringen som ble vedtatt.

MDG: Støre ikke invitert

– Støre dukker opp på en fest han ikke er invitert til. Konferansen handler om å samle de landene som går foran i klimapolitikken og har en plan for å fase ut fossil energi. Det gjør ikke Norge, og derfor er ikke Norge blant de 34 landene som er bedt om å tale for FN, sier Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg.

I likhet med Haltbrekken og Elvestuen framholder hun Norges sentrale og aktive rolle i den internasjonale petroleumssektoren som den kanskje viktigste grunnen til at vi tilsynelatende mangler troverdighet i klimapolitikken.

– De eneste nye initiativene regjeringen har i en verden som står i en klima- og naturkrise, er å fortsette oljeletingen som om ingenting skjer, sier Elvestuen.

Mens Greenpeace finner det «pinlig» at Norge ikke er verdiget taletid på klimatoppmøtet, karakteriserer tidligere statsråd og nåværende leder Åslaug Haga for Fornybar Norge det som «helt hårreisende» at Norge ikke slipper til.

– Norge er en sinke innen ny fornybar energi, sier hun til NTB.

– Helvetes porter er åpnet

Mye taler for at det nettopp er Norges rolle som stor internasjonal produsent og leverandør av olje og gass som har vært medvirkende til beslutningen om ikke å slippe Espen Barth Eide til på talerstolen.

I sin tale under åpningen av klimatoppmøtet onsdag, sa generalsekretær Guterres at nemlig menneskehetens avhengighet av fossil energi har åpnet helvetes porter. Han viste til «fryktelig hete» og historiske branner som følge av klimaendringene.

– Framtida er ikke fastlåst. Det er opp til ledere som dere å skrive den, sa FN-sjefen.

Tirsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som er til stede i New York, at det er synd at ikke Norge fikk taletid.

– Norge gjennomfører jo nå grep på klimapolitikken som skal ta oss over i det fornybare og som skal få klimafinansieringen opp og stå, sa han.