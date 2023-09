Sindre Finnes satset penger på kursfall for bedrifter i Norsk Industri

Sindre Finnes jobber som fagsjef i Norsk Industri og satset penger på at arbeidsgiverorganisasjonens bedrifter skulle falle på børsen. Les mer Lukk

NTB

Sindre Finnes satset penger på at bedrifter han jobbet for i Norsk Industri, skulle falle på børsen. – Et brudd på lojalitetsplikten, sier sjefen i arbeidsgiverorganisasjonen.