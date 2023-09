TV 2: Sindre Finnes' advokat ønsker Økokrim-etterforskning

NTB

Sindre Finnes' advokat Thomas Skjelbred mener «det vil være en fordel» at Økokrim starter en etterforskning av aksjesaken.

– For Finnes vil det etter mitt syn være en fordel om Økokrim åpner etterforskning i saken. Jeg er trygg på at utfallet av en slik etterforskning vil vise at dette er en politisk sak, og ikke en juridisk sak, sier Skjelbred til NTB.

Det var TV 2 som hadde saken først.

– Det er ikke ulovlig

Finnes har vært i hardt vær de siste dagene for sin utstrakte aksjehandel under ektefellen Erna Solbergs periode som statsminister.

– For Sindre Finnes sin del er det to forhold som er viktig å ha klart for seg: Han har handlet aksjer med sine egne penger, og det er ikke ulovlig. For det andre har han ikke vært ærlig overfor sin ektefelle eller hennes medarbeidere, det er en privatsak, sier Skjelbred til kanalen.

– Ber om at privatlivets fred blir respektert

Han legger til at Finnes har det bra etter forholdene, men ber om at det tas hensyn til hans helse og den belastningen han utsatt for.

– Jeg ber om forståelse for at den menneskelige belastningen er for stor. Finnes vil ikke i nærmeste fremtid stille til noen intervjuer, og han ber om at privatlivets fred blir respektert, sier Skjelbred til NTB.

Økokrim vil vurdere

Tirsdag kveld publiserte Høyre tidslinjen over hva Erna Solberg og Høyre har visst til hvilket tidspunkt i aksjesaken. Finnes avviser at han hadde innsideinformasjon når han gjennomførte sine aksjehandler.

– Som tidligere kommunisert, vil Økokrim i løpet av høsten vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforskning. Vi følger til enhver tid med det som fremkommer og gjør fortløpende våre vurderinger, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til NTB.

Lønseth opplyser at Økokrim tar sikte på å gjøre ferdig vurderingen i høst, og at det vil ta minimum noen uker.