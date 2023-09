Frp-topp om støtte til Solberg i 2025: – Får ta stilling til det når det kommer

NTB

Nestleder Hans Andreas Limi vil ikke svare på om Fremskrittspartiet vil støtte Høyre-leder Erna Solberg som statsministerkandidat i 2025.

– Vi får ta stilling til det når den tid kommer, sier Limi på NRKs Politisk kvarter.

Han legger til at det er Høyre og Erna Solberg selv som må ta stilling til om hun kan fortsette som leder etter aksjesakene rundt hennes ektemann Sindre Finnes.

– Hvis hun gjør det, er det til syvende og sist folket som må avsi sin dom ved valget i 2025 om de fortsatt har tillit til henne etter det som er avdekket. Det skal vi også gjøre når vi kommer dit at vi må avklare posisjoner før 2025-valget, sier Limi.

Også SVs Audun Lysbakken og MDGs partileder Arild Hermstad deltok i Politisk kvarter onsdag. Lysbakken ville ikke svare på om SV har tillit til Erna Solberg.

– For SVs del er vi ikke klare for å konkludere. Det er et så stort ansvar i denne saken – en statsministers habilitet er i særklasse viktig. Vi vil vente med å konkludere til vi har fullt overblikk, sier Lysbakken.

Hermstad kaller tidslinjen og historiefortellingen fra Solberg og Høyre «ikke verdig».

– Vi må som publikum ta stilling til samtaler hun har hatt med sin ektemann. Det blir ganske intimt, og jeg synes ikke det er verdig av en statsministerkandidat å invitere oss inn i det. Og jeg synes at det at hun gradvis har fått en dårligere følelse, er en invitasjon til å gå inn i hennes følelsesliv, og da begynner vi å bevege oss inn i et terreng som rett og slett ikke er bærekraftig, sier MDG-lederen.

Høyre var invitert, men deltok ikke i Politisk kvarter.