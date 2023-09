Aftenposten utelatt fra Høyres tidslinje om Sindre Finnes

NTB

Aftenposten ba om en liste over Sindre Finnes’ aksjehandler en uke før valgdagen. Høyre droppet henvendelsen i sin tidslinje over Finnes-saken.

Høyre publiserte tirsdag kveld en tidslinje for Erna Solberg og Høyres befatning med saken om Finnes’ aksjehandler.

Aftenposten skriver at Høyre har utelatt en henvendelse fra dem. Ifølge avisen ringte de til Erna Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen klokken 10.40 den 4. september og ba om å få en liste over Sindre Finnes’ aksjehandler for perioden Solberg var statsminister.

Ifølge Aftenposten skulle Fossen ta saken videre.

I tidslinjen Høyre publiserte tirsdag, nevnes bare E24s forespørsel den 7. september om en komplett aksjeliste.

Aftenposten tok igjen kontakt med Fossen 8. september. Han sa nå at han ikke hadde tatt beskjeden videre til Solberg og Finnes, og at Finnes måtte svare på dette selv.

Fossen sier til Aftenposten at han mener gjengivelsen deres av dialogen er helt feil, men svarer ifølge avisen ikke direkte på hva som er feil. Samtidig sier han at ingen i Høyre kjente til «det totale omfanget av Sindre Finnes’ aksjehandel» før 13. september, to dager etter valget.

Også en sak Finansavisen publiserte 1. september om Finnes' aksjehandler, er utelatt fra Høyres liste. I artikkelen problematiseres ikke aksjekjøpene, og verken Sindre Finnes selv eller Erna Solberg ble bedt om å kommentere den.