Venstre-topp: Utfordrende for troverdigheten at historien på flere punkter må korrigeres

NTB

Saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, Grunde Almeland (V), sier det er avgjørende å få svar på alle uoppklarte spørsmål.

– Åpenhet er avgjørende for folkets tillit til politikerne generelt og Solberg og Høyre i denne saken spesielt. Det er utfordrende for troverdigheten og tilliten at historien på flere punkter må korrigeres, og at media stadig belyser nye forhold ved saken, sier Almeland i en uttalelse til NTB.

Han sier at han forstår at folk fremdeles setter spørsmålstegn ved aksjesaken til Erna Solberg og ektemannen og håndteringen av den.

– Det må Solberg og Høyre svare for selv. For kontrollkomiteen vil det aktuelle være å se på de konkrete habilitetsbruddene og forhold som belyser de spesifikt.

– For meg som saksordfører for habilitetssakene i komiteen, og for Venstre som parti, er det avgjørende at vi får svar på alle spørsmål som er uoppklart, både i Solbergs sak og i de andre habilitetssakene i regjeringen, legger han til.

Almeland opplyser videre at kontrollkomiteen skal samles tidlig neste uke for å gå gjennom svarene de da får fra regjeringen, i tillegg til å diskutere Solberg-saken og se på hvordan vi best følger opp den saken videre.