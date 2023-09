NBC: Joe Biden frykter at han vil dø før Hunter Bidens juridiske problemer er over

U.S. President Biden visits Vietnam U.S. President Joe Biden holds a press conference in Hanoi, Vietnam, September 10, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

Ifølge en kilde gråter den amerikanske presidenten sannsynligvis hver dag.

80 år gamle Joe Biden frykter at han ikke vil leve lenge nok til å se slutten på sønnens Hunters juridiske problemer, skriver NBC News, bare noen dager etter at den 53-år gamle presidentsønnen ble tiltalt for våpenbesittelse i Delaware.

Presidenten og førstedamen Jill Biden har ifølge mediet «forsonet seg med det faktum at Hunters juridiske problemer sannsynligvis vil forverres i månedene som kommer» – og en kilde nær familien sier at Joe Biden har beklaget seg høyt over «at han kan være død før sønnens sak er løst».

Andre rapporter har fremhevet Bidens nesten fanatiske hengivenhet til sin eneste gjenlevende sønn, og at han nekter å ta imot råd om å distansere seg fra Hunter når han forbereder seg til en ny valgkamp.

«Alle trår forsiktig i West Wing», sier en kilde.

Se video: Jill Biden latterliggjøres over manglende applaus:

Your browser doesn't support HTML5 video. Jill Biden latterliggjøres over manglende applaus Les mer Lukk

Risikerer 25 år

Hunter Biden har i årevis blitt etterforsket for å ha unndratt seg inntektsskatt, mulig brudd på føderale lobbyistlover, våpenkjøp, og andre mulige forbrytelser knyttet til hans utenlandske forretninger.

– Hver dag våkner presidenten opp og tenker på sin avdøde sønn, og gråter sannsynligvis hver dag. Og vekten av Hunters juridiske problemer er like følelsesmessig belastende, sier Michael LaRosa, tidligere pressesekretær for Jill Biden, og legger til at Biden-familien «er utrolig beskyttende overfor Hunter».

Hunter står blant annet overfor tre anklager i Delaware for å ha løyet om narkotikabruken sin på et føderalt bakgrunnssjekk-skjema da han kjøpte en revolver i 2018.

Tiltalen har en strafferamme på 25 års fengsel hvis han blir dømt.

Hunter kan i tillegg bli tiltalt for skattesvindel og ulovlig utenlandsk lobbyvirksomhet i Washington DC og Los Angeles.

«Forlegenhet»

Hunter Bidens advokater gikk mandag til søksmål mot to varslere fra den amerikanske skattemyndighetene (IRS) som hevdet at Biden-administrasjonen dekket over den fem år lange etterforskningen av Hunter.

I søksmålet hevdes det at IRS spesialagent Greg Shapley og agent, Joe Ziegler, brøt Hunters rett til privatliv og forsøkte å «sette ham i forlegenhet» da de offentliggjorde skatteopplysningene hans.

Søksmålet har som mål å «fremtvinge overholdelse av føderale skatte- og personvernlover» og stoppe spredningen av «ubegrunnede påstander» og «ulovlig offentliggjøring» av Hunters skatteopplysninger, samt en erstatning på 1000 dollar for hver uautoriserte offentliggjøring av skatteopplysninger.