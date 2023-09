Hevder Erna Solbergs parti velger å sitte stille i båten: – Høyre er paralysert

I tiden etter avsløringene om Sindre Finnes sine aksjetransaksjoner, mens ektefellen var statsminister i Norge, har det vært relativt stille i Høyre-leiren.

I hvert fall utad har det hittil vært relativt få kritiske røster fra egne rekker. Hva som foregår internt i Høyre, er uvisst.

Kommentator og dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter, tror Høyre står i en spagat mellom å slå ring rundt egen leder, og det å ta et oppgjør med det som er virvlet opp under Finnes-saken.

– Det trodde jeg aldri noe på

– Jeg synes ikke det er rart at Erna ikke har vært mer mistenksom. Det har jeg full forståelse for, sier kommentator Elin Ørjasæter. Les mer Lukk

– Her det jo et slags følgefeil-drama under oppseiling. Den manglende offentliggjøringen under valget begynte som en tullesak: Mediene ble anklaget for å ha sittet på informasjon og gjort en avtale med Ernas stab om ikke å slippe informasjon før valget, men det trodde jeg aldri noe på, sier Ørjasæter.

Nå er det et stort spørsmål om staben rundt Erna har holdt tilbake informasjon før valget.

– Det vet vi ikke. Den eneste alternative forklaring til det er at Finnes har nektet å gi fra seg innloggingsinformasjonen, forklarer Ørjasæter.

– Et menneskelig drama som mangler sidestykke



– Er du enig i at Høyre har valgt å sitte stille i båten?

– Ja, og det er ikke overraskende. Hva skulle de ellers ha gjort, hva er alternativet? Den naturlige reaksjonen når en nær kollega opplever noe så dramatisk, er at man gjør nettopp det, sitter musestille. Jeg tror det er to mulige forklaringer på dette. Det ene er det rent menneskelige. Dette et jo et menneskelig drama som mangler sidestykke i forhold til de andre habilitetssakene, sier Ørjasæter til ABC Nyheter.

Hun ser paralleller til sakene om Borten Moe, Anette Trettebergstuen og Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt, men mener Solberg-saken skiller seg klart ut i alvoret og dimensjonene den har fått.

– Huitfeldt-saken er jo veldig lik denne, men Solberg-saken har voldsomme dimensjoner, både når det gjelder omfanget av handelen, at hun er statsminister, og at hun er lurt. Så hva annet kan Høyre gjøre enn å holde pusten nå, spør Ørjasæter.

– Senest i august trakk de frem at Finnes hadde vært forbilledlig

Kommentator og dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter. Foto: Hilde Unosen Les mer Lukk

– Den andre forklaringen er at Høyre kan vite at det faktisk kommer mer. Det kan være saker knyttet til andre personer i samme regjering. De styrte landet i åtte år, og mange statsråder gikk inn og ut av regjeringen. Vi vet veldig lite nå, men det kan være ting vi overhodet ikke vet noe om. Fra mitt ståsted virker Høyre paralysert. Senest i august trakk de frem at Finnes hadde vært forbilledlig i forhold til aksjehandel, påpeker Ørjasæter.

Video: Erna Solberg: – Sindre har ikke vært ærlig med meg

Your browser doesn't support HTML5 video. Erna Solberg: – Sindre har ikke vært ærlig med meg Les mer Lukk

– Hvorfor skal du da mistenke mannen for ikke å ha kontroll

– Men burde hun ikke vært mer mistenksom?

– Jeg synes ikke det er rart at Erna ikke har vært mer mistenksom. Det har jeg full forståelse for. Når du har hodet ditt så fullt, som når du er landets statsminister, har du alltid andre ting å prioritere. Hvorfor skal du da mistenke mannen din for ikke å ha kontroll med økonomien hjemme. Det er et helt urimelig krav.

ABC Nyheter har forsøkt å få en kommentar fra kommunikasjonssjef i Høyre, Daniel Torkildsen Lea, og sekretariats-nestleder og leder av politisk avdeling i Høyre, Jens Frølich Holte.