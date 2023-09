Hunter Biden: Historiene og skandalene rundt Joe Bidens sønn

Problemene til Hunter Biden, president Joe Bidens eneste gjenlevende sønn, tårner seg opp – og viser ingen foreløpige tegn til å forsvinne.

I juli så 53-år gamle Hunter Biden ut til å løse skatte- og våpenanklagene mot seg og unngå fengselsstraff i en avtale med påtalemyndigheten. Men avtalen sprakk i retten, og mannen som leder den føderale etterforskningen av påståtte lovbrudd, sa at han ville tiltale Hunter for våpenanklagene.

I september innledet republikanerne i kongressen en riksrettsundersøkelse av den eldre Biden, samtidig som de etterforsker sønnens påståtte påvirkningsarbeid.

I mellomtiden har hans personlige problemer – fra alkohol- og narkotikamisbruk til samlivskonflikter – nådd offentligheten.

Se video: Joe Biden-tale får reaksjoner

Your browser doesn't support HTML5 video. Joe Biden-tale får reaksjoner

Bilulykken

Hunter ble født i Wilmington i Delaware i 1970 til Joe Biden og hans første kone Neilia, og fikk morens pikenavn som fornavn. Han var bare to år gammel i da en lastebil kjørte inn i familiens bil i desember 1972, mindre enn seks uker etter at faren var blitt valgt inn i det amerikanske senatet.

Moren og lillesøsteren Naomi omkom i ulykken, mens han selv fikk kraniebrudd og storebroren Beau brakk beinet.

Hunter studerte senere ved Georgetown University og Yale Law School, der han ble uteksaminert i 1996. Mellom studiene ble han med i Jesuit Volunteer Corps, en katolsk organisasjon som hjelper marginaliserte grupper.

Der møtte han sin første kone, advokaten Kathleen Buhle, og de giftet seg i 1993. De fikk tre barn – Naomi, Finnegan og Maisy – men gikk fra hverandre i 2017, skriver BBC.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Joe Biden med sønnene Beau og Hunter og sin fremtidige kone Jill på et udatert bilde. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Misbruk

Joe Biden er avholdsmann, men Hunter begynte å drikke som tenåring og innrømmer at han misbrukte kokain da han studerte på college. Han har vært inn og ut av behandling.

I 2013 meldte han seg inn i US Navy Reserves og ble tatt i ed foran sin far – den gang visepresident – i en seremoni i Det hvite hus. Men allerede første dagen på marinebasen testet han positivt for kokainbruk og ble dimittert, noe han senere sa at han var «flau» over.

Hunter skal ha drukket tett etter at storebroren Beau døde av hjernekreft i 2015, og noen ganger skal han kun ha forlatt huset for å kjøpe vodka.

«Han og Beau var ett», skrev Hunters datter Naomi en gang på Twitter. «Ett hjerte, én sjel, ett sinn».

Under den bitre skilsmissen beskyldte Naomis mor ham for å «bruke ekstravagante summer på sine egne interesser (inkludert narkotika, alkohol, prostituerte, strippeklubber og gaver til kvinner han har seksuelle relasjoner med), mens familien ikke hadde penger til å betale regninger».

I fjor brøt hun tausheten om hvordan det 24 år lange ekteskapet gikk i oppløsning, og sa i et intervju: «Han slet med et massivt narkotikamisbruk, og det er hjerteskjærende og smertefullt, og det var ikke ham jeg var gift med».

I memoarboken «Beautiful Things» fra 2021 innrømmer Hunter at utroskapen hans var det som fikk begeret til å renne over i ekteskapet.

Det syvende barnebarnet

En DNA-test i 2019 viste at han var «den biologiske og juridiske faren» til et barn født av Lunden Alexis Roberts, en eksotisk danser fra Arkansas. Hunter hevdet i sine memoarer at han «ikke husker noe» av når de møttes, men han har inngått et forlik med Roberts om farskapet og betaler barnebidrag til henne.

Ingen i Biden-familien ser ut til å ha møtt Navy Roberts, som nå er fire år gammel. Men etter et stort medietrykk ble president Biden nylig tvunget til å vedkjenne seg sitt syvende barnebarn.

Allerede før bruddet med Buhle var et faktum, innledet Hunter et forhold til brorens enke, Hallie Biden. I omtrent to år var de sammen om den felles og «veldig spesifikke sorgen» over tapet, har han tidligere fortalt.

Nyheter om et «vennskapelig» brudd dukket opp i 2019, mindre enn en uke etter at faren lanserte et tredje presidentkandidatur. Men bare noen uker senere giftet Hunter seg med den sørafrikanske filmskaperen Melissa Cohen etter en stormfull seksdagers romanse. De har en sønn sammen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Joe og Hunter Biden i et fotografi fra 1988. Les mer Lukk

– Jeg er så redd

I 2019 uttalte han seg om sin kamp mot rusavhengigheten: «Du blir ikke kvitt det. Man finner ut hvordan man skal håndtere det». I Beautiful Things gir han familiens kjærlighet æren for at han overlevde, og forteller om en intervensjon som endte med at faren omfavnet ham og sa: «Jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre. Jeg er så redd. Fortell meg hva jeg skal gjøre».

De siste årene har Hunter brukt kunst og maling som en form for terapi, og sier selv at det «holder meg borte fra mennesker og steder der jeg ikke burde være». Men salget av kunstverkene hans – for opptil 500.000 dollar stykket – har skapt et etisk dilemma for Bidens hvite hus.

President Biden har forsvart sønnen sin ved flere anledninger, blant annet under en presidentdebatt i 2020.

Etter at Trump tok et oppgjør med sønnens problemer, svarte en følelsesladet Joe Biden: «Sønnen min hadde, som mange andre, et narkotikaproblem. Han har løst det og jobbet med det, og jeg er stolt av sønnen min».

Nektet

Etter å ha studert ved Yale jobbet Hunter i MBNA America, et bankselskap med hovedkontor i Delaware som senere ble kjøpt opp av Bank of America.

Joe Bidens nære bånd til banken en av de største arbeidsgiverne i Delaware og en av de største bidragsyterne til de politiske kampanjene hans ga han kallenavnet «senatoren fra MBNA». Da Hunter ble forfremmet til viseadministrerende direktør, fikk Joe gjennomslag i Senatet for en konkursreform som var gunstig for MBNA.

På begynnelsen av 2000-tallet, mens han fortsatt mottok konsulenthonorarer fra banken, åpnet Hunter en lobbyvirksomhet i Washington.

Der skal han ha fått «klienter med interesser som overlappet med farens komitéoppdrag og lovprioriteringer». I et intervju forteller han at forholdet mellom far og sønn på den tiden var slik at ingen av dem ville snakke med den andre om lobbyvirksomhet. President Biden har hevdet at dette også gjelder i forbindelse med nyere anklager om kritikkverdige forhold.

I 2006, da daværende senator Biden skulle overta formannskapet i senatets utenrikskomité, gjorde Hunter og en annen slektning et oppkjøp av hedgefondgruppen Paradigm Global Advisors.

Deres tid i hedgefondgruppen strakte seg frem til Joe Bidens presidentkandidatur i 2008 og valget av Barack Obama som visepresident. I løpet av denne perioden ble fondet knyttet til flere påståtte svindlere, deriblant en finansmann fra Texas som ble dømt for å ha drevet et av de største pyramidespillene i USAs historie.

Hunter og slektningen nektet for å ha gjort noe galt og ble ikke tiltalt. I 2010 avviklet de fondet og betalte tilbake pengene til investorene.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Den valgte visepresidenten, senator Joe Biden, står sammen med sønnen Hunter under en gjenskaping av seremonien for edsavleggelsen i Senatet i 2009. Les mer Lukk

Korrupsjonsanklager

I de siste årene har det vært mye snakk om Hunters utenlandske forretningsinteresser mens faren hans var visepresident. I 2013 gikk han inn i styret i det kinesiske private equity-selskapet BHR – først som ulønnet medlem og senere med en eierandel på 10 prosent i fondet.

Selskapet ble registrert i Shanghai mindre enn fjorten dager etter at Hunter fløy sammen med faren på en offisiell visepresidentreise til Kina og møtte BHRs administrerende direktør, men bare for «en kopp kaffe» sa førstesønnen senere.

Etter at faren gikk av i 2017, inngikk Hunter et samarbeid med den kinesiske oljemagnaten Ye Jianming om et naturgassprosjekt i Louisiana. Avtalen kollapset etter at Ye ble arrestert av kinesiske myndigheter på grunn av korrupsjonsanklager og deretter forsvant.

Hunters forretninger i Ukraina har skapt enda mer kontrovers, siden faren hans var Obama-administrasjonens kontaktperson for forholdet mellom USA og Ukraina.

I 2014 ble han medlem av styret i det ukrainske energiselskapet Burisma Holdings, der han fikk så mye som 1,2 millioner dollar i året.

Som et ledd i antikorrupsjonsarbeid tok visepresident Biden på det tidspunktet til orde for å avsette landets øverste aktor, Viktor Shokin. Shokin ble avsatt av parlamentet i 2016, men kritikere hevder at statsadvokaten bare mistet jobben fordi han etterforsket Burisma.

Republikanerne har hevdet at både Joe og Hunter Biden mottok utbetalinger på 5 millioner dollar fra ledere i Burisma i bytte mot at Shokin fikk sparken. En tidligere forretningspartner av Hunter vitnet også om at Joe Biden hadde vært på høyttaler flere ganger under Hunters samtaler med ulike kontakter.

Korrupsjonsanklagene sto i sentrum for både president Trumps første riksrettssak i 2019 og den begynnende etterforskningen av president Biden.

Joe Biden med sønnen Hunter, fra venstre, barnebarnet Natalie, svigerdatteren Hallie, barnebarnet Hunter og kona Jill i 2015. Les mer Lukk

Laptop-en

En bærbar PC som Hunter forlot på et verksted i Delaware, og det snuskete innholdet på harddisken, var også et sentralt tema i presidentvalgkampen i 2020.

Biden-teamet hevdet den gang at det dreide seg om en «svertekampanje» konstruert av russisk desinformasjon, men harddisken har senere blitt bekreftet av amerikanske medier og beslaglagt av FBI.

Analyser av innholdet på harddisken har gitt bevis på Hunters inntekter fra arbeid i Kina og Ukraina, samt bevis på hans alkohol- og narkotikadrevne eskapader.

Samtidig som president Biden trapper opp for en andre presidentperiode, viser det seg at de omfattende etterdønningene av sønnens juridiske drama, forretningsinteresser og tabloidvennlige liv er en uvelkommen tilstedeværelse i valgkampen.