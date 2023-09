Finnes-saken: Reagerer på timingen og mener media visste det før valget

Tidligere Høyre-statsråd og nå samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen, avviser spekulasjonene.

Etter at omfanget av Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes’ aksjehandel mens hun var statsminister ble kjent i dag, er det flere som har stusset over timingen.

E24 har i lang tid jobbet med å avsløre Finnes’ aksjehandel, og skrev den første artikkelen om temaet i august.

Likevel var det nå, få dager etter valget, at omfanget ble kjent. Ifølge Solberg skal heller ikke hun ha fått vite sannheten om sin ektemanns aksjehandel før onsdag denne uken.

Raymond Johansen slettet innlegg

Raymond Johansen er blant dem som stilte spørsmål ved om mediene visste om dette allerede før valget.

«Håper ikke noen medier har sittet på saken om Sindre Finnes sin aksjehandel før kommunevalget, men valgt å vente,» skrev Johansen i et innlegg på Facebook som nå er slettet, ifølge Journalisten.

«Vi må ha tillit til politikere, men også medier som skal ivareta sin rolle - som vaktbikkjer der de blant annet skal kontrollere makta. Vil dette noengang bli kjent, om man ventet? Om dette ville hatt betydning for valgutfallet, kan ingen vite. Tradisjonelt demobiliserer slike saker egne velgere. Høyre var fullmobilisert», skrev han videre.

Raymond Johansen var redd for å bli oppfattet som bitter og slettet Facebook-innlegget om Sindre Finnes.

Når Journalisten kontakter Johansen sier han at han slettet innlegget fordi det lett ville bli fremstilt som om han var bitter.

Johansen tapte valget i Oslo, og må derfor etter åtte år gi fra seg rollen som byrådsleder i hovedstaden.

Røe Isaksen går ut mot spekulasjoner

MDGs Eivind Trædal.

MDGs Eivind Trædal har også reagert og hevder i et innlegg på X/Twitter at det er mange som lurer på hvorfor E24 kommer med slike «sjokkavsløringer» om Solberg rett etter valget. Særlig i lys av at at habilitetsskandaler har plaget Arbeiderpartiet og vært til gavn for Høyre.

– Da hjelper det jo ikke at en tidligere profilert minister under Erna Solberg er redaktør i avisa. Lite land, skriver Trædal i innlegget.

Den tidligere ministeren Trædal viser til er Torbjørn Røe Isaksen som gikk fra å være Høyre-statsråd til å bli samfunnsredaktør i E24 da det ble regjeringsbytte etter valget for to år siden.

Røe Isaksen reagerer kraftig på disse spekulasjonene, skriver Journalisten.

I en tredelt melding på X/Twitter understreker Røe Isaksen at det nettopp var E24 som drev frem saken om aksjene.

E24s Torbjørn Røe Isaksen avviser spekulasjoner om at han eller noen E24 / VG visste om dagens Finnes-avsløringer før valget.

I tillegg poengterer han at det er ansvarlig redaktør som bestemmer i en avis, og ikke en samfunnsredaktør/kommentator som han selv er.

– Hvis noen lurer hvorfor den store saken kommer i dag, er det fordi Høyre først la frem den komplette listen over Finnes' aksjehandler nå. Etter at E24 m.fl. har etterlyst flere svar lenge, skriver han.