Ordførerdrama i Sandnes

NTB

Høyres topper i Sandnes signerte en hemmelig avtale om at Fremskrittspartiet skulle få ordføreren. Nå er Frp helt utenfor forhandlingene.

Det hele begynte på valgnatten. Da signerte Høyres Kenny Rettore og andre topper i partiet en avtale med Fremskrittspartiet, skriver Stavanger Aftenblad.

Der lovet man bort ordførervervet til Frps Pål Morten Borgli i bytte mot politisk samarbeid. Problemet var bare at i Høyre må slike avtaler godkjennes av partiets nye kommunestyregruppe.

De to partiene hadde også ulik forståelse av denne avtalen: Frp forsto det som at det var en bindende avtale, Høyre at det var en intensjonsavtale. Onsdag kveld ble det klart at Høyres nye kommunestyregruppe hadde avvist avtalen, og kort tid etterpå avviste Frps gruppe et alternativ med Rettore som ordfører.

Dermed foregår det nå forhandlinger mellom Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Fremskrittspartiet har tilsynelatende bestemt seg for å gå i opposisjon, skriver Aftenbladet.

De siste fire årene har det vært en uvanlig koalisjon i Sandnes-politikken: Ap-ordfører Stanley Wirak har styrt sammen med Frp, Senterpartiet, SV, Rødt og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.