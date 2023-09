Tidligere CIA-sjef sier Vladimir Putin er avhengig av at Donald Trump vinner valget

Ifølge den tidligere CIA-sjefen er Trump og Putin medlemmer av en «gjensidig beundringsklubb».

Russlands president Vladimir Putin er avhengig av at USAs tidligere president Donald Trump vinner presidentvalget i 2024 for å redde Russlands krig i Ukraina, mener tidligere CIA-direktør John Brennan.

Russlands invasjon av Ukraina har pågått i mer enn 18 måneder, stikk i strid med mange eksperters spådommer, som i utgangspunktet antydet at Russlands militære lett ville gå seirende ut kort tid etter at invasjonen startet, skriver Newsweek.

Den langvarige krigen har skadet Putins omdømme og anseelse i utlandet og ført til konflikt på hjemmebane, der den russiske lederens autoritet i juni ble rokket av et kortvarig væpnet opprør fra den nå avdøde grunnleggeren av Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin.

Se video: Ekspert: – Et tegn på desperasjon



Your browser doesn't support HTML5 video. Ekspert: – Et tegn på desperasjon

«Kommer til å smigre hverandre»

Brennan, som ledet CIA under tidligere president Barack Obamas andre periode, sier i et intervju at det er «helt avgjørende» for Putin at Trump vinner tilbake Det hvite hus.

Den tidligere CIA-direktøren argumenterte for at den tidligere presidentens seier ville være til fordel for Russland i krigen, og sa at Putin og Trump er «likesinnede».

Tidligere CIA-direktør John Brennan vitner på Capitol Hill i Washington i 2017 for etterretningskomiteens arbeidsgruppe for Russland-etterforskningen. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Amerikanske etterretningstjenester har tidligere konkludert med at Russland blandet seg inn i presidentvalgene i 2016 og 2020 for å hjelpe Trump.

– Jeg tror det er helt avgjørende for Putin at Donald Trump vinner valget. Det er helt klart at Putin og Trump er medlemmer av autokratenes gjensidige beundringsklubb. Og de kommer til å smigre hverandre og spille på hverandres egoer, sier Brennan.

– Jeg tror det er Putins viktigste redningsplanke for å finne en måte å redde det som har vært en fiasko for ham i Ukraina. Hvis Trump er i stand til å vende tilbake til Det hvite hus, kan Putin få en likesinnet person som han kan samarbeide med, til skade for USAs interesser og til skade for vestlige interesser generelt, fortsetter Brennan.

Trump har hevdet at han ville være i stand til ensidig å avslutte krigen mellom Russland og Ukraina med «24 timers» forhandlinger – en påstand som har blitt avvist av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en rekke militæranalytikere.

Hevder uskyld

Den tidligere presidenten driver valgkamp som republikanernes ledende kandidat i valget i 2024 etter at han har erklært seg ikke skyldig i 91 tiltalepunkter. Trump hevder å være utsatt for politisk «forfølgelse» og «valginnblanding».

I forrige måned spøkte Trump om at han var en «flightrisk» etter å ha blitt tiltalt for 13 forbrytelser i Fulton County i delstaten Georgia, og foreslo at han skulle ta privatflyet sitt til Russland for å «dele en suite» med Putin.

Putin gjentok tirsdag Trumps retorikk om den tidligere presidentens juridiske problemer ved å beskrive tiltalen som «forfølgelse» og bevis på «råttenskapen i det amerikanske politiske systemet».

Russland har nektet for å ha blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget, mens Trump gjentatte ganger har avvist anklagene om samarbeid med Russland.