Frp inviterer til eldreforlik

Sylvi Listhaug inviterer de andre partilederne til å delta i et bredt eldreforlik. Foto: Tuva Åserud / NTB / POOL

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug inviterer de andre partiene på Stortinget om å komme sammen om et eldreforlik på tvers av politiske skillelinjer.

Listhaug sendte torsdag de andre partilederne og parlamentariske lederne en invitasjon som inneholder 20 konkrete forslag. Kjente Frp-forslag som statlig finansiering av eldreomsorgen og likestilling av offentlige og private aktører står på listen.

– Vårt håp er at vi kan legge fram en samlet løsning når Stortinget åpner, og at vi kan iverksette nødvendige tiltak snarest mulig. Landets eldre har ikke tid til å vente mer på å få den hjelpen de sårt trenger. Det haster å løse dette, og vi har ikke et øyeblikk å miste, sier Listhaug.

Brevet er en oppfølging av invitasjonen som hun fremmet i partilederdebatten i Bergen tirsdag. Også flere ganger tidligere har Frp foreslått at Stortinget samler seg om en tverrpolitisk løsning.

Ap-leder Jonas Gahr Støre stilte seg tvilende til at partiene vil kunne finne løsninger å enes om fordi den politiske avstanden er for stor. Høyre-leder Erna Solberg stilte seg åpen til å diskutere et mulig forlik, mens Rødt og SV svarte tydelig «nei».

Listhaug har vist til at Frp og SV samarbeidet for å få til barnehageforliket i 2003. Støre mente at utvikling av barnehagesektoren den gangen ikke kan sammenlignes med de utfordringene eldreomsorgen står overfor i dag.