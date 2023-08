Støre gir ingen nye løfter til dem som sliter mest med dyrtiden

– Alle har en fordel av at vi får prisene ned. Men for utsatte grupper som kjenner dette mer enn andre, så har det vært store satsinger, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Emilie Holtet / NTB

NTB

Statsministeren vil ikke varsle noen nye ordninger i neste års statsbudsjett for å hjelpe dem som sliter mest med å komme seg gjennom dyrtiden.

– Jeg tror ikke vi skal varsle noen nye ordninger nå, men vi er veldig bevisst på at velferdssamfunnet skal være der for dem som trenger den mest, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) før han samlet regjeringen til budsjettkonferanse torsdag og fredag.

Da skal forslaget til statsbudsjett for neste år spikres, før det offentliggjøres i oktober.

Støre framhevet de grepene som er gjort for flere grupper i inneværende år, og han sier dette tas med videre inn i året som kommer.

– Vi har på en lange rekke områder stilt opp. Alle har en fordel av at vi får prisene ned. Men for utsatte grupper som kjenner dette mer enn andre, så har det vært store satsinger: Pensjonistene har fått et godt oppgjør, vi har hatt et godt trygdeoppgjør, barnehage og AKS er blitt billigere for småbarnsfamiliene, studentene har fått tillegg, og vi har stilt opp for dem som sliter aller mest, sa Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) poengterte at det viktigste grepet for å trygge velferden, er å sikre at folk har jobb.

– Det er det aller, aller viktigste – samt at vi klarer å få kontroll på prisveksten, sa han.

Vedum svarte unnvikende på spørsmål om regjeringen vil komme med nye ordninger.

– Det kommer en budsjettdag i oktober, sa finansministeren.