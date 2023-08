Saksordfører i kontrollkomiteen: – Holder ikke vann

- Støre freder Huitfeldt med å si at regelverket ikke var detaljert nok til at hun kunne forstå det. Det holder ikke vann, sier Venstres Grunde Almeland. Han er saksordfører i kontrollkomiteens habilitetssak mot regjeringen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

– Man må kunne forvente at landets øverste ledere klarer å forstå regelverkets formål, sier saksordføreren i kontrollkomiteens habilitetssak mot regjeringen.

– Jeg tror ingen ble klokere av å lytte til Statsministerens pressekonferanse. Støre freder Huitfeldt med å si at regelverket ikke var detaljert nok til at hun kunne forstå det. Det holder ikke vann, sier Venstres Grunde Almeland til NTB.

Onsdag ble det kjent at Huitfeldt kan ha vært inhabil i saker på grunn av ektemannens aksjekjøp. Ektemannen har kjøpt og solgt aksjer, inkludert aksjer i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens Huitfeldt har vært utenriksminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre gjentok på en pressekonferanse onsdag ettermiddag at han har fortsatt tillit til Huitfeldt ettersom hun ikke kjente til mannens aksjekjøp.

– Regelverkets forpliktelser har vært der svart på hvitt, og man må kunne forvente at landets øverste ledere klarer å forstå regelverkets formål. Anniken Huitfeldt visste at hennes manns aksjeeierskap kunne påvirke hennes habilitet, da burde hun også skjønt at det var viktig å spørre om hvilke aksjer mannen eide, sier Almeland.

Han sier at både han og Venstre synes det mest interessante med Støres opptreden er at han først nå velger å stramme opp rutiner og regler for regjeringens medlemmer.

– Det er bra at det tas noen grep, men de små presiseringene som nå kommer, er det ingen grunn til at de skulle vente til pressekonferansen i dag med å gjøre.