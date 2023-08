Støre om Huitfeldt: – En alvorlig sak

Statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen i forbindelse med at utenriksminister Anniken Huitfeldt har brutt habilitetsreglene.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har gjort feil knyttet til habilitet og regjeringens regelverk, slår statsminister Jonas Gahr Støre fast.

– Anniken Huitfeldt burde ha skaffet seg oversikt over ektemannens kjøp og salg av aksjer, sier Støre på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Han sier at saken ble avdekket i lys av de andre habilitetssakene i regjeringen.

– Dette er en alvorlig sak fordi habilitet handler om tillit, sier Støre.

Beklager til lokalpolitikere

Nok en habilitetssak stjeler oppmerksomhet fra lokalvalget.

– Dette er sterkt beklagelig. Jeg skulle ønske at vi ikke var der. Mitt ansvar når dette avdekkes, er å ta det på alvor, gå grundig inn i saken og så trekke de riktige konklusjonene, sier statsministeren.

Han fikk spørsmål om hvordan avsløringene om inhabilitet rundt utenriksminister Anniken Huitfeldt stjeler oppmerksomhet fra valgkampen og ødelegger for tilliten til politikere.

Støre sier at han og regjeringen har brukt to-tre uker for å få full oversikt over Huitfeldt-saken.

– Jeg håper at folk ser at dette er et arbeid som skaper klarhet og rydder opp i det. Tillit er avgjørende, og så får kommunevalgkampen forhåpentligvis handle om det, nemlig valg i 355 kommuner, sier Støre.

Onsdag formiddag ble det kjent at Huitfeldts ektemann har gjennomført flere aksjekjøp som gjør henne inhabil som utenriksminister. Dette er den fjerde habilitetssaken i regjeringen denne sommeren.

– Jeg skulle ønske jeg ikke måtte stå her i dag. Men slik er det altså, det handler altså om habilitetssakene, sa Støre innledningsvis i pressekonferansen på Statsministerens kontor (SMK).

Støre har tillit til Huitfeldt

Jonas Gahr Støre mener Anniken Huitfeldt har handlet rett siden hun fant ut at hun var inhabil. Han har fortsatt tillit til utenriksministeren.

– Hun har vært tydelig på at dette er hennes ansvar alene. Hun har gjort en feil ved at hun burde gått inn og funnet ut om hver enkelttransaksjon. Det har hun ikke gjort. Hun har derfor vært inhabil uten å vite det, sa Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse om habilitetssaken.

Støre vektlegger at Huitfeldt har gjort det hun kan for å rydde opp.

– Siden hun ble klar over det, har hun tatt opp saken og fått den belyst. Hun har ikke selv handlet med aksjer eller lignende. På dette grunnlaget mener jeg at jeg kan ha tillit til henne som statsråd, sier han.

Skjerper inn og klargjør retningslinjer

Regjeringen skjerper og formaliserer retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for statsråder etter Huitfeldt-saken.

– Hvis man har aksjer når man tiltrer, skal disse selges, fryses, eller så må man få noen andre på avstand til å forvalte dem. Dette gjelder fra i dag, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse onsdag.

I Håndbok for politiske ledelse blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

– En statsråd har nå en tydelig plikt til å skaffe seg oversikt over hvilke aksjer ektefellen har. Dette vil stå eksplisitt i håndbok for politisk ledelse, sa Støre.

Videre sier han at kravene knyttet til interesser hos statsråders nærstående har vært klart, men ikke fullt ut presist. Det er det nå, slår statsministeren fast.