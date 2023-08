Bollestad: Nå må Støre rydde opp

Olaug Bollestad (KrF) mener at Anniken Huitfeldts habilitetssak svekker tilliten til politikere.

NTB

KrF-leder Olaug Bollestad mener at Anniken Huitfeldts habilitetssak er nok et eksempel på dårlige vurderinger fra statsråder i dagens regjering.

– Nå må statsministeren rydde ordentlig opp og sikre at dette ikke kan skje igjen. Reglene er der for en grunn, og vi kan ikke ha statsråd etter statsråd som kommer med innrømmelser om at de har brutt disse, sier hun til NTB.

– Dette svekker tilliten til systemet og regjeringen, legger hun til.