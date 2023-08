Kaski reagerer på at Vedum ikke nevnte klima i budsjettprat

NTB

SV-topp Kari Elisabeth Kaski kaller det «utrolig» at finansminister Trygve Slagsvold Vedum ikke nevnte klima med ett ord da han holdt sin budsjettprat tirsdag.

– Det er helt utrolig å se at finansministeren ikke nevner klima med et eneste ord i den situasjonen vi står i nå. Ekstremværet har ramma hardt og brutalt, med enorme kostnader for samfunnet, sier Kaski til NTB.

Hun reagerer på innholdet i Vedums såkalte augustforedrag, som han holdt for studentene på Universitetet i Bergen tirsdag. Der tegnet han opp linjene for neste års statsbudsjett, som blir spikret av regjeringen denne uken.

Budsjettpartner SV er bekymret for signalene fra finansministeren. Kaski mener Vedum ikke ser ut til å ha tatt innover seg at klimatilpasning og utslippskutt kommer til å påvirke den økonomiske situasjonen framover.

– Jeg er bekymret for at Vedum ikke nevner at dagens inflasjon også henger sammen med energiomstilling, og at vi i framtiden må ta høyde for at både vi og resten av verden skal fase ut bruken av olje og gass. Det tyder på at vi har en finansminister som ikke tar klimakrisa på alvor.

– Jeg forventer at dette alvoret snarest siger inn over finansministeren, for det budsjettet de skal lande denne uka, kommer til å ha stor påvirkning på klimaet framover, avslutter hun.