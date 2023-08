Joe Biden skal ha brukt pseudonym i e-poster da han var visepresident

Nye avsløringer:

En ideell organisasjon har gått til sak for å få utlevert dokumentene.

Amerikanske «National Archives and Records Administration» (NARA) innrømmet mandag at de er i besittelse av nesten 5400 e-poster, digital post og dokumenter som potensielt viser at president Joe Biden brukte et pseudonym mens han var visepresident.

NARA bekreftet eksistensen av dokumentene i et svar på en forespørsel i 2022 fra «Southeastern Legal Foundation» (SLF), en ideell juridisk organisasjon som jobber med konstitusjonelle spørsmål.

Forespørselen gjaldt e-poster knyttet til kontoene til Robin Ware, Robert L. Peters og JRB Ware - pseudonymer som den 80 år gamle presidenten var kjent for å bruke i Det hvite hus i sin tid som Obamas visepresident, skriver New York Post.

Se video: Biden på strandtur: Blir sammenlignet med Trump

Your browser doesn't support HTML5 video. Biden på strandtur: Blir sammenlignet med Trump Les mer Lukk

Anklaget

SLF gikk mandag til sak mot NARA for å få utlevert dokumentene, som gruppen hevder kan vise at Joe Biden videresendte statsinformasjon og diskuterte myndighetsoppgaver med sin sønn, Hunter Biden, og andre.

– Altfor ofte misbruker offentlige tjenestemenn makten sin ved å bruke den til personlig eller politisk fordel. Når de gjør det, forsøker mange å skjule det. Den eneste måten å bevare myndighetenes integritet på er at NARA frigir Bidens nesten 5400 e-poster til SLF og dermed til offentligheten. Den amerikanske offentligheten fortjener å få vite hva de inneholder, sier Kimberly Hermann, juridisk direktør i SLF, i en uttalelse.

SLF anklager NARA for å ha «trukket ut tiden» siden forespørselen i juni 2022, og sier at ikke en eneste e-post har blitt utlevert etter at myndighetsorganet erkjente at de eksisterte bare noen dager etter forespørselen.

«Vi har søkt i samlingen vår etter dokumenter fra visepresidenten i forbindelse med forespørselen deres og har identifisert ca. 5138 e-postmeldinger, 25 elektroniske filer og 200 sider med potensielt relevante dokumenter som må behandles for å kunne svare på forespørselen deres», skrev Stephannie Oriabure, direktør for NARAs arkivavdeling, til SLA 24. juni 2022, ifølge mandagens søksmål.

– Tilgangen var vidåpen

Representanten James Comer (R-KY) uttaler seg under høringen i House Oversight and Accountability Committee om påstått innblanding i justisdepartementets etterforskning av Hunter Biden, 19 juli, 2023. Les mer Lukk

Tidligere denne måneden krevde James Comer, formann i «House Oversight Committee» i Representantenes hus, at NARA skulle utlevere alle usladdete dokumenter der Joe Biden brukte et pseudonym under sin tid som visepresident, som en del av sin undersøkelse av rollen den tidligere visepresidenten spilte i Hunter Bidens utenlandske forretninger.

E-poster som arkivet tidligere har frigitt og hentet fra Hunter Bidens bærbare datamaskin, avslører at Joe Biden brukte e-postadressen «Robert.L.Peters@pci.gov» mens han var Obamas nestkommanderende, og at hans assistent John Flynn sendte Hunter Biden 10 e-poster med Joe Bidens dagsplan mellom 18. mai og 15. juni 2016.

– Joe Biden har uttalt at det var ‘en absolutt mur’ mellom familiens utenlandske forretninger og hans plikter som visepresident, men bevisene viser at tilgangen var vidåpen for familiens påvirkningsarbeid, sa Comer i en uttalelse 17. august.

– National Archives må utlevere disse arkivene i uredigert form for å fremme etterforskningen vår av Biden-familiens korrupsjon, la han til.