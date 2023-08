Tucker Carlson vil gjennomføre intervju med Vladimir Putin, ifølge russisk TV-sjef

Det er ikke første gang den konservative politiske kommentatoren har fått tilbud om å opptre på Russia Today.

Tucker Carlson har etterspurt et intervju med Russlands president Vladimir Putin, ifølge en av Kremls fremste propagandister, Margarita Simonyan.

Simonyan, som er sjefredaktør i den statskontrollerte russiske medieorganisasjonen Russia Today (RT), kom med utsagnet under en sending på den statlige TV-kanalen Russia-1.

Et utdrag av kommentaren ble senere lagt ut på X, tidligere kjent som Twitter.

Den konservative politiske kommentatoren Carlson fikk også tilsynelatende et jobbtilbud fra RT i slutten av april, kort tid etter at Fox News gjorde det klart at de ville skille lag med den mangeårige programlederen.

Gi beskjed til Vladimir

Den russiske kringkasteren RTs sjefredaktør Margarita Simonyan

Før Carlson forlot Fox News, noe som ble kunngjort 24. april, hadde han fått kritikk fra venstresiden i USA i en rekke saker, blant annet for sin kritikk av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og sin holdning til krigen i Ukraina, noe som hadde gitt ham ros blant Kremls propagandister, skriver Newsweek.

Under TV-opptredenen hyllet Simonyan Carlson og kalte ham «den mest populære programlederen i USAs historie».

Carlson var programleder for «Tucker Carlson Tonight» på Fox News fra 2016.

– Tucker gjør en fantastisk jobb. Forresten, han ber faktisk om et intervju med Vladimir Putin! Det ville være flott om noen hører dette og gir beskjed til presidenten, sa hun.

Carlson har ikke kommentert om det er noe hold i Simonyans påstander eller ikke.

Ikke første gang

Simonyan sier videre at til tross for Carlsons popularitet i USA ble han «kastet ut av Fox News».

– Selv om han ikke sa noe spesielt radikalt! Han sang bare ikke i takt med resten av koret. Så de kastet ham ut.

Etter at han forlot Fox News, skrev RT på X: «Hey @TuckerCarlson, you can always question more with @RT_com», med henvisning til kanalens slagord: «Question More».

En talsperson for RT sa den gang: «Vi har allerede hatt gleden av å jobbe med storheter som Julian Assange og avdøde Larry King, og vi inviterte president Trump i 2020, vi fortsetter å ønske frittalende, mangfoldige personligheter velkommen til kanalen vår».

Carlson fikk også et jobbtilbud fra Vladimir Solovyov, som er programleder for «Evening With Vladimir Solovyov» på Russia-1. Han skrev i et Telegram-innlegg i april: «Tucker, bli med oss. Du trenger ikke å være redd for å kritisere Biden her».