Borten Moes advokat mener klienten ikke har brutt verdipapirhandelloven

Ola Borten Moe er under etterforskning av Økokrim. Foto: Hanna Johre / NTB

Økokrim er i gang med å etterforske Ola Borten Moes aksjekjøp i Kongsberg-gruppen. Advokaten hans mener at Borten Moe ikke har drevet med innsidehandel.

– Det er vår klare vurdering at dette ikke er en innsidesak, sier advokat Fredrik Berg til E24.

Han er nå engasjert av Ola Borten Moe etter at Økokrim i forrige uke besluttet å starte etterforskning av den tidligere statsråden i forbindelse med et aksjekjøp i Kongsberg-gruppen.

I januar deltok Borten Moe på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte han aksjer for 415.000 kroner i Kongsberg-gruppen. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

Borten Moe har sagt at han ikke hadde informasjon som ikke var offentlig kjent om regjeringens arbeid med Nammo-avtalen, da han kjøpte aksjene. Slik informasjon, som kan påvirke aksjekursen, kalles innsideinformasjon. Det er ulovlig å kjøpe og selge aksjer i selskaper hvor man har slik informasjon.

Berg sier at han mener Borten Moe ikke har brutt verdipapirhandelloven.

Borten Moe valgte likevel å trekke seg som statsråd etter at det ble klart at han med aksjekjøpet i Kongsberg-gruppen og i andre selskaper hadde brutt habilitetsreglene og regjeringens egne regler.