Ron DeSantis latterliggjøres etter Trump-spørsmål

Guvernør Ron DeSantis får rettet på sminken under en reklamepause i den første republikanske kandidatdebatten i den amerikanske presidentvalgkampen i 2024.

At DeSantis tok seg god tid ble lagt godt merke til.

Floridas guvernør Ron DeSantis tittet rundt på de andre republikanske presidentkandidatene før han rakk opp hånden for å bekrefte at han ville støtte Donald Trump som kandidat selv om den tidligere presidenten skulle bli dømt for en forbrytelse.

Under den første republikanske valgdebatten onsdag ble de åtte republikanske kandidatene på scenen spurt om de fortsatt ville støtte den tidligere presidenten dersom han ble funnet skyldig i en av de fire straffesakene han står overfor.

Tok seg tid

– Dere har alle undertegnet et løfte om å støtte den eventuelle republikanske kandidaten. Hvis tidligere president Trump blir dømt i en rettssak, vil dere fortsatt støtte ham som partiets kandidat? Vennligst rekk opp hånden, sa debattleder Bret Baier.

Entreprenøren Vivek Ramaswamy rakte opp hånden først, tett fulgt av tidligere guvernør i Sør Carolina, Nikki Haley, senator Tim Scott fra Sør-Carolina og guvernør Doug Burgum fra Nord Dakota, skriver Newsweek.

DeSantis tok seg tid til å kikke til venstre og høyre på de andre kandidatene før han også rakk opp hånden.

Tidligere visepresident Mike Pence var den siste kandidaten som uttrykte sin støtte.

Tidligere Arkansas-guvernør Asa Hutchinson og tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie var de to eneste som ikke rakk opp hånden.

«Patetisk»

Videoklippet av DeSantis som ser seg rundt på scenen og ser på de andre kandidatene før han rekker opp hånden, blir hyppig delt på sosiale medier, blant annet av Trumps kampanjeteam:

«WOW, Ron måtte se seg om for å avgjøre om han skulle rekke opp hånden eller ikke», skrev Trump War Room-kontoen på X, tidligere kalt Twitter, samtidig som de delte et klipp fra debatten. «Patetisk!»

Donald Trump jr, delte også klippet og skrev: «Måtte få tillatelse fra milliardærdonorene og RINOene (Republican in name only jour.anm) før han svarte».

På spørsmål om hvorfor han ikke vil støtte Trump som presidentkandidat hvis han blir dømt for en forbrytelse, svarte Chris Christie:

– Noen må slutte å normalisere denne oppførselen. Uansett om du mener at tiltalen er riktig eller ikke. Oppførselen er uverdig for en amerikansk president.