USA-ekspert: – Bildet av Donald Trump vil vi snakke om i femti til hundre år

Civita-rådgiver Eirik Løkke tror demokratene vil bruke fengslingsbildet til sin fordel. – Ingen mobiliserer dem mer enn Donald Trump, sier han til ABC Nyheter.

Tidligere president Donald Trump gikk torsdag inn i historien, da han ble den første nåværende eller tidligere amerikanske presidenten som ble tatt bilde av mens han ble innsatt i et fengsel i Atlanta på grunn av sine forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

Trump (77) overga seg til myndighetene i Fulton County-fengselet etter at storjuryen 14. august tiltalte ham for blant annet utpressing, konspirasjon, falske uttalelser og for å ha bedt en offentlig tjenestemann om å bryte sin embetsed.

Han ble løslatt mot en kausjon på 200.000 dollar – drøyt 2,1 millioner kroner – og gikk med på en ordre som begrenser hans mulighet til å publisere innlegg på sosiale medier om vitner eller medtiltalte i saken.

Se video: Får massiv kritikk

Your browser doesn't support HTML5 video. Får massiv kritikk: - Holdt på å miste corvetten Les mer Lukk

Sinne

Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i Civita, sier til ABC Nyheter at budskapet fra Trump i bildet er tydelig:

Et bilde kan si mer en tusen ord, Eirik Løkke, rådgiver i Civita mener budskapet er tydelig. Les mer Lukk

– Her ser vi sinne, «vengance», et ønske om hevn og kampvilje. En mann som er klar til krig og dyst.

Løkke mener støtten til den tidligere presidenten blant de mest ihuga tilhengere ikke vil bli stort endret av bildet, men han tror det vil påvirke negativt velgere som «sitter på gjerdet», og ikke har bestemt seg for hvem de ville stemme på.

– Det tror jeg ikke vil være en fordel for Trump, nå er han tiltalt nok en gang, de som er i tvil, som kanskje kan ha ment at Biden er for gammel, dette vil nok minne de på hvorfor de ikke liker Trump.

Demokratene vil nok også forsøke bruke bildet til sin fordel, tror Løkke:

– De vil nok bruke det til å fremheve at dette er en kriminell person, en person som er tiltalt for kriminell atferd og aktivitet.

– Det er ingen som mobiliserer demokrater mer enn Donald Trump. Den største grunnen til at Joe Biden er i Det hvite hus er ikke at han er så ekstremt inspirerende, det er fordi at han ikke er Donald Trump, fortsetter Løkke.

Ikonisk

Donald Trump idet han ankommer flyplassen i Atlanta, torsdag, 24. august. Les mer Lukk

Ikke lenge etter at bildet ble sluppet, dukket valgkampeffekter fra Trumps kampanje opp på den tidligere presidentens nettside. Løkke forteller at dette ikke er noe ukjent for Trump.

– Han er flink til å bruke det negative på til hans fordel. Dette kan han samle inn masse penger på. Vil ikke forundre meg om vi ser bildet hele veien fram til valget. Det kommer til å bli et ikonisk bilde. Det er første gang i historien at en tidligere president har fått et «mugshot». Dette vil vi snakke om om femti til hundre år.

Arrestasjonsbildet får stor oppmerksomhet på Internett og sosiale medier, med noen som mener at bildet har sikret seieren for Trump. Det har Løkke liten tro på:

– Det tror jeg ikke, det spiller nok ingen stor rolle fra eller til, det kan være at støtten innad i Det republikanske partiet blir segmentert, men der er allerede støtten så stor at det skal godt gjøres å hindre han i å bli republikanernes presidentkandidat.

– Men med disse rettssakene, om noen av de kommer opp, kommer til å bli helt annerledes. Vi er inne i ukjent farvann, en så unik situasjon i amerikansk historie, at her er det mye vi ikke vet. Det er bare å følge med, avslutter Løkke.