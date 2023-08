Joe Bidens kommentar om skogbrannene i Maui vekker avsky og raseri

Det spekuleres også om at Biden overdriver historien sin.

USAs president Joe Biden vakte oppsikt og skapte sinne under sitt besøk på Maui. da han kom med en vits som så ut til å sammenligne de dødelige skogbrannene på Hawaii med at han nesten mistet bilen sin, en Corvette fra 1967.

Ødeleggende skogbranner feide over Maui 8. august og reduserte den historiske turistbyen Lahaina nesten helt i aske. Bedrifter og boliger ble ødelagt, og over 100 mennesker mistet livet. Omtrent 850 personer er fortsatt savnet, og ifølge myndighetene er det lite håp for å finne dem i live.

Etter stort press om å besøke øya, reiste Biden til Maui på mandag. Presidenten og førstedamen Jill Biden reiste med helikopter til de mest berørte områdene på øya før de møtte lokale representanter, skriver Newsweek.

– Jeg mistet nesten kona mi

I en tale til folkemengden i Lahaina sa presidenten at han vet hvordan det føles å miste et hjem:

– Jeg vil ikke sammenligne, men Jill og jeg vet litt om hvordan det er å miste et hjem. For 15 år siden var jeg i Washington for «Meet the Press». Det var en solfylt søndag. Lynet slo ned hjemme, i en liten innsjø utenfor huset vårt – ikke en innsjø, men en stor dam – og traff en ledning som gikk opp under huset vårt og inn i varmekanalene og klimaanlegget, fortalte Biden.

– For å gjøre en lang historie kort: Jeg mistet nesten kona mi, Corvetten min fra 1967 og katten min, fortsatte han.

Noen – særlig på høyresiden – satte ikke pris på sammenligningen og beskyldte presidenten for å være ufølsom overfor tragedien på Maui.

Will Cain, programleder for «Fox & Friends Weekend» på Fox News, skrev på X, tidligere kalt Twitter at «Joe Biden føler på smerten i Lahaina når han snakker om brann på kjøkkenet».

En restauranteier i Maui sier at Bidens kommentar var «det mest avskyelige presidenten noensinne har sagt».

Var forsikret

Presidenten fortsatte sin tale med å rose brannmannskapenes arbeid:

– Spøk til side, jeg så på brannmennene, måten de reagerte. Dere er alle gale, gudskjelov. Folk som løper inn i flammer for å redde andre mennesker. Og de løp inn i flammene for å redde kona mi, for å redde familien min.

Biden fortsatte:

– Vi var forsikret, vi hadde ingen problemer. Men det var vanskelig å være borte fra hjemmet vårt i nesten et år. Jeg kan bare forestille meg hvordan det er å miste hjemmet sitt.

Biden har senere blitt beskyldt for å overdrive en historie som ikke egentlig var så dramatisk som han selv sier.

Noen kommentatorer hevder at historien til Biden tidligere har blitt avkreftet av brannvesenet, og henviser til en sak fra Associated Press der brannen blir beskrevet som «liten», «begrenset til kjøkkenet» og «under kontroll på 20 minutter».