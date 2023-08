INP-lederen anbefaler partifeller å stemme blankt

NTB

Lederen for Industri- og næringspartiet (INP) anbefaler lokallagene som får få representanter, om å stemme blankt når ordførerne skal velges.

– Det er mange av våre tillitsvalgte som ikke har vært med i et kommunestyre før, og trenger å lære. Vi må være med, se og erfare hvem man kan stole på og ikke. Stemme fra sak til sak, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe til Telemarksavisa.

– Vi ønsker ikke å gjøre for mange feil på grunn av at vi er nye.

Waltherzøe understreker overfor NRK at anbefalingen ikke gjelder i de områdene der partiet får stor oppslutning. Videre sier at han lokallagene må avgjøre hvor grensen for «få» representanter går selv, men at han anbefaler å stemme blankt i saker lokallagene ikke får gjennomslag for.

INP gjør det bra på målingen for tiden og havnet godt over sperregrensen med 5,1 prosent oppslutning i en måling fra Sentio tirsdag. Partiet ønsker blant annet å si opp EØS-avtalen, den internasjonale Paris-klimaavtalen og å stanse all vindkraftutbygging til havs og på land i Norge.