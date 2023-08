Forsker: Dette kan bli Arbeiderpartiets trøst

Arbeiderpartiet kan gå mot et av sine dårligste kommunevalg noensinne. Men det er håp for Jonas Gahr Støres parti, ifølge forskere.

Valglokalene er åpnet for lengst og kommunevalget 11. september nærmer seg med stormskritt. Det er blant annet knyttet stor spenning til utfallet i Oslo, hvor det var nylig var dødt løp mellom høyre- og venstresiden på en måling.

Valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger sier utfallet av årets valg kommer til å bli sammenlignet med det forrige kommunevalget.

– Da gjorde Høyre og Frp det dårlig og Sp det veldig godt. For disse partiene kommer kontrasten med forrige valg til å bli en hovedsak – det vil da se svært lyst ut for særlig Høyre og delvis Frp, mens Senterpartiet og Ap vil komme dårlig ut. Så Høyre og kanskje også Frp vil bli vinnere, sier han til ABC Nyheter.

Kan bli et historisk valg

Tuastad trekker også frem Industri- og næringspartiet (INP) som en mulig vinner.

– Det ser ut som de får et gjennombrudd mange steder. Samtidig vil et annet perspektiv, som vil være viktigere internt i partiene, være om det skjer ting underveis i valgkampen og om det skjer litt framgang og tilbakegang målt mot oppslutningen tidligere i vår. Siden det har sett så helsvart ut for Ap og Sp, kan det være de får litt trøst hvis de ikke taper så mange kommuner som det en stund så ut til.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen mener disse partiene ligger an til å komme seirende ut av valget:

– H, Frp, V, SV og INP ser ut til å bli årets valgvinnere, sier han til ABC Nyheter.

Arbeiderpartiet har i lang tid slitt på meningsmålingene, og kan for første gang ikke bli det største partiet i et kommunevalg.

Partiet fikk 24,8 prosent av stemmene ved kommunevalget i 2019. Det siste halvåret har partiet i snitt ligget rundt 20 prosent på de nasjonale kommunemålingene. Høyre har ligget rundt 30 prosents oppslutning på tilsvarende målinger de siste seks månedene.

Arbeiderpartiets bunnotering i et kommunevalg ble satt tilbake i 1925, da partiet fikk 19,1 prosent av stemmene.

Gjerdesittere

Tuastad tror Arbeiderpartiet kan heve seg frem mot valgdagen.

– Jeg tror de vil ha en mulighet til det av to grunner. For det første kan det være at de sakene som gjelder de dårlige tidene, strømpris og dyrtid, havner litt i bakgrunnen. Med tradisjonelle saker fremst på dagsorden vil de ikke havne på defensiven allerede før debatten har begynt. Dessuten har de, i større grad enn de andre, mange velgere på gjerde, og de er det lettere å mobilisere, mener valgforskeren.

Valganalytiker Marthinsen sier Arbeiderpartiet ofte leverer noe bedre valg enn hva målingene rett i forkant av valget tilsier.

– Det kan gjenta seg, men ikke nødvendigvis. Ap ligger nå på rundt 21 prosent og har dermed langt opp til valgresultatet fra 2019. Tror ikke de klarer å klatre til det nivået, men de kan kanskje klare begrense valgtapet litt i de siste ukene.