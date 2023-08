Valg i USA: Disse stiller til den første presidentdebatten

Her finner du oversikten over hvem som stiller til onsdagens presidentdebatt.

Den første republikanske presidentdebatten nærmer seg med stormskritt. Onsdag 23 august vil kandidatene samles i delstaten Wisconsin for å overbevise velgere om at de er kandidaten som kan sette USA på rett kjøl.

For å kvalifisere seg til debatten, må kandidatene innen 21. august oppfylle innsamlings- og meningsmålingskrav og signere en «lojalitetserklæring», ellers vil de bli utestengt fra arrangementet.

Ved å signere lojalitetserklæringen sier kandidatene at de vil støtte det republikanske partiets endelige nominerte, skriver Associated Press.

Noen kandidater vil være godt kjent for norske lesere, men har du hørt om Vivek Ramaswamy, Tim Scott, eller Nikki Haley?

Vi har listen:

Donald Trump

Det er ikke avgjort om Donald Trump vil stille til den første debatten.

Trump leder på meningsmålingene og oppfylte for lenge siden meningsmåling- og giverkravene. Men han vurderer angivelig å boikotte debatten og holde et konkurrerende arrangement.

Rådgivere i Trumps kampanje har sagt at den tidligere presidenten ikke har tatt en endelig beslutning om deltakelse.

– Hvis du leder med mye, hva er poenget med å delta? sa Trump i et intevju på kanalen Newsmax.

Et alternativ Trump har foreslått er et intervju med tidligere Fox News-vert Tucker Carlson, som nå har et program på X, nettstedet tidligere kjent som Twitter.

Ron DeSantis

DeSantis ble lenge sett på som en utfordrer til Donald Trump, men det kan ut som vinden i seilene hans har forsvunnet.

Guvernøren i Florida har lenge blitt sett på som Trumps toppkonkurrent, men ligger et godt stykke bak i nasjonale meningsmålinger, men han har samlet inn en imponerende sum med penger.

Kampanjen til DeSantis' har nylig hatt problemer med å leve opp til forventningene.

DeSantis blant annet sagt opp mer enn en tredjedel av staben sin etter det kom fram at kampanjen hans brukte mer penger enn det de egentlig hadde råd til. Om Trump ikke stiller, kan DeSantis bli et hovedmål for kritikk fra de andre kandidatene.

Tim Scott

Tim Scott har nådd donasjonsmålene og er klar for debatten i Wisconsin.

Senatoren fra Sør-Carolina har lett etter et gjennombrudd, og den første debatten kan være sjansen han har er ute etter. Scott er en flittig donasjoninnsamler og har sikret seg 21 millioner dollar.

I en meningsmåling i Iowa, sluttet Scott seg til Trump og DeSantis ved å nå tosifrede resultater på målingen. Tim Scott har konsentrert en stor del av ressursene sine i Iowa, som har et stort antall hvite evangeliske velgere.

Nikki Haley

Nikki Haley er den eneste kvinnen i den republikanske nominasjonskampen.

Haley har markert seg i stater som stemmer tidlig med flere kampanjearrangementer, der hun tar publikum gjennom hennes bragder, blant annet å avsette en mangeårig lovgiver i Sør-Carolina og deretter bli delstatens første kvinnelige guvernør og første guvernør med minoritetsbakgrunn.

Haley, som også har vært Trumps FN-ambassadør i omtrent to år, viser ofte til sin internasjonale erfaring og fokuserer på trusselen Kina utgjør mot USA.

Haley er den eneste kvinnen i det republikanske racet og har blant annet uttalt at transpersoner som konkurrerer i idrett er «vår tids kvinnespørsmål».

Hun har også har fått ros fra en ledende anti-abortgruppe, som bemerket henne som «unikt begavet til å kommunisere fra et ‘pro-life’ kvinnes perspektiv».

Gründer og bioteknolog Vivek Ramaswamy har vært på vei opp på meningsmålinger den siste tiden.

Vivek Ramaswamy

Bioteknologen og forfatter av boken «Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam» er en publikumsfavoritt på mange flerkandidatarrangementer og har fått gode meningsmålingsresultater til tross for at han ikke var nasjonalt kjent da han kastet seg inn i løpet.

Ramaswamys kampanje sier han nådde givergrensen tidligere i år.

Chris Christie

Tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie er også klar for onsdagens debatt.

Den tidligere guvernøren i New Jersey startet kampanjen sin ved å fremstille seg selv som den eneste kandidaten som er klar til å ta opp kampen med Trump.

Christie har oppfordret den tidligere presidenten til å «møte opp i debattene og forsvare rullebladet sitt». Christie vil være på den scenen, selv om Trump ikke er det, og denne måneden kom det fram at han hadde overgått «40 000 unike donasjoner på bare 35 dager». Han har også oppfylt meningsmålings-kravene.

Doug Burgum

Guvernør Doug Burgum skapte overskrifter da han ga bort gavekort i bytte mot donasjoner.

Burgum, en velstående tidligere entreprenør nå inne i sin andre periode som guvernør i Nord-Dakota, har brukt av sin egen formue for å styrke kampanjen sin.

Forrige måned la han fram et tiltak der han gir bort gavekort på 20 dollar, som han kaller: «Biden Relief Cards», til så mange som 50 000 mennesker i bytte mot donasjoner på 1 dollar.

Kritikere har stilt spørsmål om gavekortene bryter kampanjefinansieringsloven. Etter omtrent en uke etter gavekort-lanseringen, kunngjorde Burgum at han hadde nådd givergrensen.

Mike Pence

Den tidligere visepresidenten har kvalifisert seg til onsdagens debatt.

Trumps tidligere visepresident har oppfylt meningsmålingsgrensen, men slet med å samle et tilstrekkelig antall givere, noe som førte til spekulasjoner om at han ikke ville kvalifisere seg.

Men 8. august kunngjorde Pences kampanje at de har nådd givergrensen. Pence og hans rådgivere hadde utrykte lenge at de hadde tiltro til at han ville klare å nå målet.

Da målet var nådd sa kampanjen hans at han hadde nådd donasjonsmålet uten «skitne triks, gaver eller knep som brukes av andre».

Hvorfor Wisconsin?

Wisconsin blir ofte sett på som en av statene med størst politisk konkurranse, ifølge Barry Burden, direktør for «Elections Research Center ved University of Wisconsin-Madison».

Han sier at siden presidentvalget avgjøres ved valgmannsstemmer istedenfor stemmeflertall, kan en endring av selv et lite antall stemmer i Wisconsin avgjøre hvem som vinner valget.

Fox News vil sende debatten fra klokken 03:00 norsk tid.