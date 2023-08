NY Times: Trump planlegger å droppe TV-debatt mot utfordrere

NTB

Donald Trump vil droppe neste ukes TV-debatt mot de andre republikanske presidentkandidatene og heller stille i et nettintervju, skriver New York Times.

Kilder sier til avisen at Trump heller vil gi et intervju til Tucker Carlson. Han jobbet tidligere for Fox News, som arrangerer TV-debatten onsdag 23. august.

Trumps fravær kan derfor oppfattes som en fornærmelse både mot den republikanske partiledelsen og mot Fox News.

Det siste døgnet har Trump fortalt noen av sine nærmeste at han har bestemt seg for å stå over debatten i Milwaukee, sier to av dem som er orientert om saken.

Torsdag kom Trump selv med et hint om saken på sitt eget sosiale nettverk Truth Social.

– Reagan gjorde det ikke, og ikke de andre. Folk kjenner meg (...) så hvorfor skulle jeg stille i en debatt, skrev den tidligere presidenten.

Fram til tidligere denne uken har Trump gitt inntrykk av at han vurderte å overraske med å stille opp i siste liten. Samtidig har folk nær ham i månedsvis sagt at han trolig ikke ville delta i de to første debattene, som partiledelsen står bak.