Moxnes hyller etterfølgerens debattdebut

– Glimrende av Marie.

Bjørnar Moxnes skryter av innsatsen til den nye Rødt-lederen Marie Sneve Martinussen i hennes første partilederdebatt.

– Glimrende fra Marie Sneve i duell med Guri Melby. Erna Solberg påstår de skal sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved kommersialisering. Det stemmer ikke, skriver Moxnes på X/Twitter.

Moxnes trakk seg i sommer som partileder i Rødt etter et mye omtalt solbrilletyveri, og Sneve tok over stafettpinnen.

Den nye Rødt-lederen møtte blant annet Venstre-leder Guri Melby til duell om private aktører i velferden i den direktesendte debatten.

Melby påpekte at ingen barnefamilier får en barnehageplass av at Rødt rekommunaliserer barnehager, og at bestemor ikke får det bedre på sykehjem av at man skifter logo på døren.

Sneve Martinussen spurte på sin side om hvorfor Høyre, Frp og Venstre vil sende skattepenger til kommersielle selskaper.

Hun vakte også latter da hun vugget fram og tilbake på et tidspunkt i duellen, nesten som om hun var i en boksekamp.