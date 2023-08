Partilederdebatten på Arendalsuka: Måtte svare for «skandalesommeren»

Arendalsukas sedvanlige partilederdebatt begynte med et sentralt spørsmål for alle politikere: Tillit. Videre skal toppolitikerne innom tre store temaer.

– Har du utnevnt styremedlemmer fordi de er Høyre-folk? spurte NRKs Atle Bjurstrøm.

– Nei, var det kontante svaret fra Høyre-leder Erna Solberg.

Bakgrunnen er saken i Dagens Næringsliv om habilitetsspørsmål fra Solberg-regjeringens dager: Tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) hadde laget en lang liste med navn som kunne være mulige kandidater til statlige styrer. Hun sendte lista til ektemannen Osvald Bjelland, som da var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo. DN har funnet 17 navn på lista som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Erna Solbergs tid som statsminister, hvorav fire ble oppnevnt av Widvey selv.

– Grådig glad i ham

Solberg måtte også svare for at hennes mann, Sindre Finnes, skal ha laget sin egen liste med styremedlemmer som skulle erstattes – med til dels sterke karakteristikker.

– Sindre er en selvstendig mann, og jeg er grådig glad i ham, sa Høyre-lederen, samtidig som hun innrømmet at det «ikke var lurt» av Finnes.

Årets tillitsbarometer ble lagt fram i Arendal torsdag og viser at tilliten til stortingspolitikerne er noe bedre enn året før, mens regjeringen nyter noe mindre tillit. Andelen som gir uttrykk for tillit til regjeringen, ligger nå på 59 prosent, 10 prosentpoeng under det Solberg-regjeringen fikk i 2020.

Listhaug refset Vedum: Du har skuffet velgerne dine

Frp-leder Sylvi Listhaug refset torsdag kveld Trygve Slagsvold Vedums rolle i regjering og Senterpartiets politikk.

– Jeg synes det er en skam at du har skuffet velgerne dine, medlemmene dine. Hele det norske folk, sa Listhaug om Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum partilederdebatten torsdag kveld.

Temaet var distriktspolitikk, og de to partilederne møttes til duell.

– Du gjør det motsatte av det du lovte, og derfor er folk sinte på deg, Trygve. Jeg er sikker på én ting, og det er at folk flest hadde det bedre da Frp var ved makta. Strømprisene var lavere, matprisene var lavere og rentene var lavere. Hvorfor har du gjort det motsatte av det du lovte, Trygve? spurte Listhaug.

– Med Frp i regjering, hva var det dere egentlig gjorde? Dere økte avgiftene på diesel mer enn noen gang. Dere økte avgiftene på fly, det var feil. Sentralisering, sentralisering, sentralisering, svarte Vedum på uttalelsene til Frp-lederen.

Støre står fast på ingen sluttdato for oljeindustrien

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener en sluttdato for oljeindustrien er feil og sammenligner det med Tysklands sluttdato for kjernekraft.

– En sluttdato er å sette en hel næring på oppsigelse. Da slutter innovasjonen og forskningen, sa Støre i en duell med MDGs Arild Hermstad i NRKs partilederdebatt torsdag kveld.

Statsministeren mener det er «oppskrift på krise» å slutte å lete etter olje og gass «før vi har et alternativ».

– Det er prøvd en gang før. I Tyskland satte de en sluttdato for kjernekraft i 2000. De forsterket den i 2011. Da gasskrisen kom til Europa, var Tyskland helt på felgen fordi de ikke hadde nok energi. Da går hele klimakampen i revers, sa Støre.

Listhaug vil ha eldreforlik – om å innføre Frp-politikk

Listhaug lar seg inspirere av barnehageforliket på 2000-tallet og oppfordrer partiene til å samles om et forlik for eldreomsorgen.

– I løpet av tre år sikret vi barnehageplass til alle som hadde krav på det, fordi vi brukte alle gode krefter. Private, ideelle og kommunen. Er det ikke snart på tide at vi setter oss ned og lager et forlik der vi ikke er så opptatt av hvem som trenger hjelp, sa Listhaug under partilederdebatten i Arendal torsdag kveld.

Frp har lenge ment at en del av problemet er at underfinansierte kommuner har ansvaret for eldreomsorgen og vil at staten skal overta finansieringen.

– Alle som skal ha pensjon, får pensjon, det er ikke slik at man går tom for penger. Man får det man har krav på. Det samme må gjelde i eldreomsorgen, og da må staten betale det, sa Listhaug.

SVs Kirsti Bergstø var bare måtelig imponert over Listhaugs invitasjon.

– Jeg er enig med Sylvi i at det er kjempebra at vi fikk på plass barnehageforliket. Da var det få som visste at vi kom til å få en situasjon med utenlandske risikokapitalfond i norsk velferd. Derfor tar jeg bare imot halve invitasjonen din. Klart vi skal få en eldreomsorg som skinner, men da må vi ha respekt for dem som jobber der, sa SV-lederen.

KrF-leder Olaug Bollestad gikk på sin side hardt ut mot Bergstøs forslag om en bemanningsnorm.

– Vi må ha tillit til at de som er ledere til enhver tid på et sykehjem, har tillit fra kommunen til å ansette dem de trenger til enhver tid. Vi må møte folk der de er, ikke lage normer og statistikker, sa hun.

Bollestad pekte på unge sykepleiere og studenter som slutter i jobben, blant annet på grunn av tidspress og lønnsvilkår.

– Jeg er utdannet, stolt sykepleier. Jeg gikk inn i politikken for at du, Trygve (Slagsvold Vedum) skulle skjønne at det er sånn det virker ute. Jeg kunne godt vært sykepleier, men politikken trenger også å høre fra folk som har vært ute og hatt skoene på. Jeg er en av dem, sa en tydelig opprørt KrF-leder.