Høyre faller i Bergen

Christine Meyer (H) tror fortsatt på valgseier, tross et fall i Bergen. Foto: Alf Simensen / NTB

– Vi har vært beredt på nedgang etter ferien

Etter en lang rekke gode målinger gjennom første halvår, faller Høyre med 5,9 prosentpoeng på Respons' siste meningsmåling fra vestlandsbyen. Også SV sliter.

Høyre får en oppslutning på 32,8 prosent og er fortsatt klart størst i Bergen, skriver Bergens Tidende.

– Vi har vært beredt på nedgang etter ferien. Når vi har hatt helt eventyrlige tall – vi synes jo vi fløy veldig høyt – er vi ikke så veldig overrasket over at det kommer en viss korreksjon, sier byrådslederkandidat Christine Meyer.

Målingen viser et flertall for de fire borgerlige partiene – og selv om Høyre har tapt fire mandater, har Fremskrittspartiet, Venstre og KrF gått like mange mandater fram. Særlig Frp har gått sterkt fram, med 3 prosentpoeng til 10,2 prosent.

På rødgrønn side er det MDG som har størst grunn til å juble. Partiet får en oppslutning på 6,8 prosent, en framgang på 2,7 prosentpoeng. SV faller med 3,3 prosentpoeng til 9,7 prosent, mens det er mindre forandringer for Rødt og Ap. Også Industri- og næringspartiet (INP) og Bergenslisten (B) kommer inn i bystyret, ifølge målingen.

Målingen er gjennomført av Respons for Bergens Tidende i perioden 14.–16. august. 800 personer ble spurt i telefonintervju. Feilmarginene er ikke oppgitt.

Partienes oppslutning på målingen er som følger: Høyre 32,8 (-5,9), Ap 16,2 (-0,8), Frp 10,2 (+3), SV 9,7 (-3,3), MDG 6,8 (+2,7), Venstre 6,2 (+1,5), Rødt 5,8 (-0,4), KrF 4,2 (+0,7), INP 2,4 (+0,5), Sp 2,4 (+0,2), Bergenslisten 1,7 (+0,9), Andre 1,4 (-) og FNB 0,3 (+0,2).