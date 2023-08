Putin og Irans president diskuterte mulig Brics-medlemskap for Iran

NTB

Et mulig iransk medlemskap i Brics-gruppen var tema da Russlands president Vladimir Putin snakket med sin iranske kollega Ebrahim Raisi, ifølge Tass.

På et toppmøte i Sør-Afrika neste uke er det ventet at Brics-landene vil diskutere mulighetene for å utvide gruppen. Gruppen består i dag av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika og har fått navn fra landenes forbokstaver på engelsk.

På grunn av arrestordren Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt mot Putin, kommer den russiske presidenten ikke til å være til stede på toppmøtet.

I torsdagens telefonsamtale gjentok de to statslederne sin støtte til å utvikle det bilaterale forholdet innen handel, transport, logistikk og energi, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.