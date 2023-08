Trygve Slagsvold Vedum uønsket i SP-lokallag

Melkøya-bråket fortsetter å bygge seg opp. Nå er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum erklært «persona non grata» av Karasjok Senterparti.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ville besøke lokallaget Karasjokk Senterparti, etter at styret oppfordret egne velgere til å stemme på noen andre.

Det sier lokallaget nei til, ifølge VG.

Senterpartiets leder er erklært «persona non grata» av lokallaget.

Oppfordret til boikott

Etter at regjeringen gikk inn for elektrifisering av Melkøya, har flere ytret sin misnøye med regjeringen, og særlig Senterpartiet. Dette fordi det er stikk i strid med hva partiet vedtok på årets landsmøte.

Folk i nord er redd for økende strømpriser som følge av elektrifiseringen, i tillegg frykter samene nok en gang for beiteområdene til reinen.

Se video: – Det må vi bevise for Putin

Your browser doesn't support HTML5 video. Stoltenberg: - Vi støtter dem til de vinner krigen Les mer Lukk

Senterpartiets oppslutning i Finnmark er allerede dalene. Dette har ikke akkurat hjulpet på. Karasjok Sp har gått så langt som å oppfordre medlemmene sine til boikott.

I en møteinnkallelse oppfordret styret i Karasjok Sp til ikke å stemme på verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet i årets lokalvalg, og ba heller velgere stemme på en av de samiske listene som stiller til valg i kommunen.

I møteinnkallelsen står det også at styret mener lokallagets medlemmer ikke skal delta i debatter, stå på stand eller dele ut valgprogram.

Dette fikk alarmen til å gå hos Sp-leder Vedum.

Vil heller møte Lundteigen

– Vedum har tatt kontakt med oss, og vil gjerne komme i løpet av høsten, men han er ikke velkommen hit har medlemsmøtet gitt klar beskjed om, sier Anne Toril Eriksen Balto, som er leder i Karasjok Senterparti til VG.

Under medlemsmøtet tirsdag ble det derimot besluttet å ikke oppfordre til boikott, men heller fortsette å kjempe mot planene og vise motstand.

– Det var viktig for styret i Karasjok Sp å legge frem forslag om boikott for å vise vår motstand mot regjeringens beslutning og for å få debatt om saken, og ikke minst for å få oppmerksomhet sentralt om vår motstand, – og det har vi klart, sier hun.

I stedet ønsker lokallaget besøk av Sp-politiker Per Olaf Lundteigen, som de mener er en «sann Sp-politiker som forstår oss i Nord-Norge».