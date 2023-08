Ap vurderer å kalle inn Erna Solberg til høring om habilitet

– Jeg føler vel at Ap slår inn vidåpne dører, svarer Solberg.

Arbeiderpartiet skal vurdere om Høyre-leder Erna Solberg skal kalles inn til høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om habilitetssaker.

– Dette er interessante opplysninger, og det er selvsagt naturlig at vi ser nærmere på dette, sier Aps Frode Jacobsen til NRK.

Se video: Stoltenberg møter pressen

Your browser doesn't support HTML5 video. Stoltenberg: - Vi støtter dem til de vinner krigen Les mer Lukk

DN-avsløring

Bakgrunnen er Dagens Næringslivs avsløring torsdag om at tidligere kulturminister Thorhild Widvey (H) hadde lagd en lang liste med navn som kunne være mulige kandidater til statlige styrer. Hun sendte lista til ektemannen Osvald Bjelland, som da var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo.

DN har funnet 17 navn på lista som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Erna Solbergs tid som statsminister, hvorav fire ble oppnevnt av Widvey selv.

– Jeg har ikke gitt verv til venner, men til personer jeg har møtt, som ble vurdert grundig i departementet og på Statsministerens kontor før de ble oppnevnt, sier Widvey.

Har allerede fått beskjed om å holde av datoer

Solberg selv sier hun for flere uker siden har fått beskjed om å holde av datoene for høringen, i kraft av at hun er tidligere statsminister.

– Jeg føler vel at Jacobsen i Ap slår inn vidåpne dører, når han sier de vurderer om jeg skal innkalles, sier hun til NTB.

– Jeg antar tanken er at jeg skal redegjøre for hvordan praksis rundt habilitet var i vår regjering. Og jeg skal gjerne redegjøre for våre styreutnevnelser i de statlige selskapene, som skjedde etter grundige og profesjonelle prosesser mellom embetsverk og politisk ledelse, med kompetanse som det viktigste kriteriet.