Statsadvokat vil ha Trump for retten i Georgia dagen før «supertirsdag» i mars

Fulton fylkes statsadvokat Fani Willis anklager Trump og medarbeiderne for å ha inngått et kriminelt forbund for å omgjøre valgresultatet. Strafferammen er på opptil 20 års fengsel. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB

NTB

Statsadvokaten bak tiltalen mot Donald Trump i Georgia foreslår at rettssaken mot ekspresidenten skal starte dagen før «supertirsdagen» i nominasjonskampen.

Påtalemyndigheten i Fulton fylke i Georgia anklager Trump for forsøk på å omgjøre resultatet av valget i 2020. Statsadvokat Fani Willis presenterte mandag en omfattende tiltale mot Trump og 18 andre personer.

Willis ønsker at de første rettsmøtene for de tiltalte skal finne sted i den første uka i september.

Dersom Willis får det som hun vil, kan selve rettssaken gå av stabelen midt i Republikanernes valg på presidentkandidat.

Willis ønsker nemlig at rettssaken skal starte 4. mars 2024, viser rettsdokumenter som ble levert onsdag. Tirsdag 5. mars er det republikanske primærvalg i 15 delstater, en dag i valgkampen som er kjent som «supertirsdag». Trump er i Georgia tiltalt på 13 punkter knyttet til forsøk på å undergrave valgresultatet.

I de andre straffesakene mot Trump har advokatene hans bedt om at rettssakene må drøye til etter presidentvalget i november 2024.

Soleklar favoritt

Trump, som håper å bli presidentkandidat igjen neste år, beskriver også den siste tiltalen mot ham som et ledd i en politisk heksejakt. På meningsmålingene leder Trump fremdeles soleklart over sin fremste utfordrer i nominasjonskampen, Florida-guvernør Ron DeSantis.

Trump og de andre tiltalte har fått frist til fredag 25. august med å melde seg frivillig for påtalemyndigheten i Fulton. Alternativet er at de blir pågrepet, ifølge Willis.

Hun anklager Trump og medarbeiderne for å blant annet ha inngått et kriminelt forbund for å omgjøre valgresultatet. Strafferammen er på opptil 20 års fengsel.

Vil svare på tiltalen

Tidligere er Trump tiltalt i USAs føderale rettssystem for forsøk på omgjøring av valgresultatet. Her har spesialetterforsker Jack Smiths kontor bedt om at rettssaken starter 2. januar. Trumps advokater har frist til torsdag med å foreslå sin egen rettsdato.

Trump er også tiltalt for ulovlig oppbevaring av hemmelige dokumenter i Florida – der skal rettssaken gå av stabelen i mai neste år.

Rettssaken i New York om lovbrudd knyttet til utbetaling av «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels skal etter planen starte 25. mars.

Trump har varslet en pressekonferanse mandag for å presentere sitt svar på Georgia-tiltalen.

– Alle tiltalepunkter må frafalles mot meg og andre. Det vil bli en full frikjennelse, skrev han i sosiale medier tirsdag.

Mens Trump kan benåde seg selv i de føderale sakene dersom han blir president igjen, kan han ikke gjøre det i Georgia. Der er det en uavhengig kommisjon som avgjør om noen skal benådes, og det kan først skje etter at straffen er sonet.

Telefonsamtale

Etterforskningen i Georgia ble utløst av et opptak av en telefonsamtale til statens valgansvarlige Brad Raffensperger. Der ba Trump ham «finne» det antall stemmer han trengte for å vinne.

Telefonsamtalen fant sted 2. januar 2021, og fire dager senere stormet Trump-tilhengere Kongressen i et forsøk på å hindre at Joe Bidens valgseier ble bekreftet.

Biden vant delstaten Georgia med færre enn 12.000 stemmer.