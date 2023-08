SV spretter fram på ny meningsmåling

SV-leder Kirsti Bergstø har grunn til å smile over partiets oppslutning på en ny måling. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Mens regjeringspartiene går tilbake, har SV nær doblet sin oppslutning på Norstats kommunemåling for Aftenposten og NRK.

SV går fram 4,4 prosentpoeng fra målingen i mai til 9,3 prosent på meningsmålingen.

Mens SV er den klare vinneren, går det dårligere for de to regjeringspartiene. Arbeiderpartiet faller 2,6 prosentpoeng til 19,9 prosent, det laveste de har vært målt til på en kommunevalgmåling for Aftenposten og NRK. Senterpartiet faller 1,6 prosentpoeng til 9,5 prosent.

– Vi ser nå at SVs fremgang veldig mange steder er det som er utslagsgivende for å sikre rødgrønne flertall, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

Høyre er fortsatt klart størst med 29,2 prosent (fram 0,5 prosentpoeng) og er det eneste borgerlige partiet med økning. Frp (8,3 prosent) og KrF (2,8 prosent) går begge tilbake 1,1 prosentpoeng. Også MDG faller med 1,1 prosentpoeng til 4,2 prosent, mens Rødt holder seg over sperregrensa med 4 prosent (fram 0,5).

Partienes oppslutning: H 29,2 (+0,5), Ap 19,9 (-2,6), Sp 9,5 (-1,6), SV 9,3 (+4,4), Frp 8,3 (-1,1), MDG 4,2 (-1,1), Rødt 4 (+0,5), V 3,9 (ingen endring), INP 3,3 (+1,1), KrF 2,8 (-1,1), Andre 5,5 (+0,7).

Meningsmålingen er utført av Norstat for Aftenposten og NRK mellom 8. og 14. august. 992 personer er blitt spurt, og 701 av dem oppga partipreferanse. Feilmarginen ligger mellom 1,2 og 3,5 prosentpoeng.