Partilederdebatt: De «Andre» har ordet

Onsdag var det tid for å rette søkelyset mot de «Andre» partiene som stiller i årets lokalvalg. INP-lederen slapp ikke unna «diktator»-temaet.

Partiene som på meningsmålingene ofte blir samlet under betegnelsen «Andre» på partibarometere møttes for første gang på Arendalsuka til partilederdebatt.

Kurt Johnny Hæggernæs (Pensjonistpartiet), Erik Selle (Konservativt), Owe Ingemann Waltherzøe (Industri- og næringspartiet), Geir Ugland Jacobsen (Norgesdemokratene), Arnt Rune Flekstad (Liberalistene), Geir Lippestad (Partiet Sentrum) og Cecile Lyngby (Folkets Parti) var alle på plass, klare for debatt, ledet av journalist og kommentator Anders Magnus.

Alliansen er utelukket fra alle arrangementer på Arendalsuka, på grunn av tidligere rasistiske og antisemittiske bemerkninger, fortalte debattlederen.

Diktator ble tema

Partilederne debatterte seg gjennom temaer som innvandring, strømpriser, vindturbiner, seksualundervisning, med relativt god tone.

Flaggskipene i partiene kom alle med sine forskjellige løsninger på hvordan de ville styrt kommune og fylkeskommune ved et vellykket valg.

Utenforskap var viktig for Partiet Sentrum. Liberalistene ville kutte merkbart i norske kommuner. Folkets Parti ville ha en slutt på «symbolpolitikk».

Konservativt hadde fokus på en «trygg og god» skole. Pensjonistpartiet ønsker å få ned avgiftene på vann og avløp. Norgesdemokratene vil ha mer folkestyre og direkte demokrati.

Industri- og næringspartiet, ved Owe Ingemann Waltherzøe mener at norsk natur har blitt utsatt for et overgrep etter utbygging av vindmøller:

– Naturen har blitt voldtatt, sa partilederen.

Waltherzøe fikk mye oppmerksomhet under debatten.

Han og INP er i vinden og har vært mye omtalt i det siste etter en solid måling gjort for ABC Nyheter og Altinget i august, med 2,7 prosent oppslutning, opp 0,3 prosentpoeng sammenlignet med juni. I en annen måling gjort for Dagbladet og Vårt Land fikk de hele 4,8 prosent oppslutning, som vil si syv mandater på Stortinget.

Det til tross for at fylkeslederen for Oslo, Inger Thorbjørnsen, forrige måned kalte Waltherzøe for «diktatorisk».

– Du har jo blitt beskyldt for å være en diktator, kommenterte Anders Magnus.

– Diktator? Ja, men jeg er jo det, repliserte Waltherzøe raskt, til latter fra salen.

Sammenslåing?

Diktator-kommentaren ble tema etter at debattlederen hadde påpekt at Industri- og næringspartiet, Norgesdemokratene, Konservativt og Folkets parti, har visse likheter og om de kunne vurdert å slå seg sammen.

De fire partilederne pekte på praktiske ulemper ved å slå seg sammen, men at det ikke var helt utenkelig i framtiden.

– Tanken er ikke fremmed, men det er mye styr og komplisert. Noen av oss er også villig til å gå litt lenger enn andre og blir sett på som litt uspiselige, selv for Owe. Det er fordi vi går løs på de unevnelige temaene i samfunnet. Men noen må ta de vanskelige avgjørelsene, sa leder for Norgesdemokratene, Geir Ugland Jacobsen.