Ny måling: Dødt løp mellom høyre- og venstresiden i Oslo

Arbeiderpartiets byrådsleder Raymond Johansen (t.h.) møtte Høyres byrådslederkandidat til debatt i Arendal onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Under 100 stemmer avgjør om det blir flertall for rødgrønn side eller et nytt borgerlig byråd i Oslo, viser en ny måling.